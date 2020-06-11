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Купаловский с 15 июня открывает театральный сезон. Правда, с поправкой на эпидситуацию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С понедельника, 15 июня, Купаловский театр возобновляет показ спектаклей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Напомним, театр был закрыт для зрителей на два месяца. Сейчас сезон начнется в лучших традициях: со спектакля «Павлинка».
В зрительном зале обеспечат все меры безопасности. Рассадку организуют через два метра, а общая наполняемость зала главной сцены не превысит 100 зрителей.
Продолжат тут и реализацию успешных онлайн-проектов. Подготовили для любителей театрального творчества и новые премьеры.
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Новости Беларуси. С понедельника, 15 июня, Купаловский театр возобновляет показ спектаклей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Напомним, театр...
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