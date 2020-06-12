Майк Тайсон отказался от миллионов долларов за кулачный поединок с бойцом ММА









ТАСС , об этом сообщает бразильский телеканал Globo. Как передает, об этом сообщает бразильский телеканал Globo.





Тайсон получил предложение провести поединок с 43-летним бразильцем от Bare Knuckle Fighting Championship (американский промоушен, организующий чемпионат по кулачным боям). Тренер Рафаэль Кордейро, который принимает участие в подготовке Тайсона к возвращению на ринг, отметил, что американец примет участие только в боксерском поединке.





В конце апреля 53-летний Тайсон заявил, что намерен вернуться на ринг. Его последний поединок состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду.





Вандерлей Силва является чемпионом японского промоушена Pride и победителем Гран-при Pride в средней весовой категории.