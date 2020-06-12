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Майк Тайсон отказался от миллионов долларов за кулачный поединок с бойцом ММА

12.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, американец Майк Тайсон отказался от 18 000 000 долларов за поединок по правилам кулачного боя с бойцом смешанных единоборств Вандерлеем Силвой.



Как передает ТАСС, об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

Тайсон получил предложение провести поединок с 43-летним бразильцем от Bare Knuckle Fighting Championship (американский промоушен, организующий чемпионат по кулачным боям). Тренер Рафаэль Кордейро, который принимает участие в подготовке Тайсона к возвращению на ринг, отметил, что американец примет участие только в боксерском поединке.

В конце апреля 53-летний Тайсон заявил, что намерен вернуться на ринг. Его последний поединок состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду.

Вандерлей Силва является чемпионом японского промоушена Pride и победителем Гран-при Pride в средней весовой категории. 
 
 
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, американец Майк Тайсон отказался от 18 000 000 долларов за поединок по правилам кулачного боя с бойцом...
 
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