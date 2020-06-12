Президент Беларуси потребовал не допускать безалаберности в сельском хозяйстве

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует не допускать безалаберности в сельском хозяйстве. Об этом он заявил 12 июня во время рабочей поездки в Полоцк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь глава государства поинтересовался у губернатора ситуацией в сельском хозяйстве, ходом заготовки кормов. Президент обратил внимание на некоторые факты безалаберности в сельском хозяйстве. В частности, речь шла о заготовке кормов, когда сено долго на полях и мокнет под дождем, теряя свое качество.





Сегодня же в Полоцке Александр Лукашенко проведет совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны. Это мероприятие глава государства анонсировал еще неделю назад, назначая новый состав правительства, включая министра ЖКХ.

Еще одной точкой маршрута Президента станет Спасо-Евфросиниевский монастырь. Все подробности – в наших следующих выпусках.