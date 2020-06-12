В Пинске после реконструкции открывают мост через Пину

Источник материала: Виртуальный Брест

12 июня в Пинске откроют движение по обновленному мосту через реку Пину.

Фото: Пинский горисполком

Движение и стоянка автомобилей на площади Ленина со стороны улицы Белова ограничены с 7.00 до 13.00 в связи с церемонией открытия моста.

Реконструкция моста через Пину началась в апреле 2019 года. Автомобильный мост построили более 40 лет назад. Это единственный мост, который соединяет Пинск и Столин по автодороге Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин.