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ЧП под Гродно: 6 человек с ожогами доставлены в больницу

12.06.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Шесть человек с ожогами разной степени тяжести доставлены в больницу в результате ЧП, которое 11 июня произошло под Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП под Гродно: 6 человек с ожогами доставлены в больницу

ЧП под Гродно: 6 человек с ожогами доставлены в больницу

Происшествие случилось на электроподстанции рядом с агрогородком Гожа. Кирпичное здание разрушилось. Известно, что пострадавшие проводили ремонтные работы в его подвальном помещении.

ЧП под Гродно: 6 человек с ожогами доставлены в больницу

ЧП под Гродно: 6 человек с ожогами доставлены в больницу

По предварительной информации, причиной инцидента могла стать утечка водорода. В ситуации разбираются правоохранители.

Люди в материале: нет

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Шесть человек с ожогами разной степени тяжести доставлены в больницу в результате ЧП, которое 11 июня произошло под Гродно, сообщили в программе...
 
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