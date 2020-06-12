|
ЧП под Гродно: 6 человек с ожогами доставлены в больницу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шесть человек с ожогами разной степени тяжести доставлены в больницу в результате ЧП, которое 11 июня произошло под Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Происшествие случилось на электроподстанции рядом с агрогородком Гожа. Кирпичное здание разрушилось. Известно, что пострадавшие проводили ремонтные работы в его подвальном помещении.
По предварительной информации, причиной инцидента могла стать утечка водорода. В ситуации разбираются правоохранители.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Шесть человек с ожогами разной степени тяжести доставлены в больницу в результате ЧП, которое 11 июня произошло под Гродно, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)