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ВВС Беларуси осваивают сверхманевренные истребители Су-30СМ

12.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские пилоты осваивают новые для Военно-воздушных сил страны Су-30СМ. Это сверхманевренные истребители. Они относятся к поколению «4+» и считаются одними из лучших в мире. Развивают скорость свыше двух тысяч километров в час, сообщает «МИР 24».

Модель способна выполнять функции перехватчика, бомбардировщика и командного пункта. Подходит не только для выполнения боевых задач, но и для подготовки летчиков. Нынешние полеты – тренировка боевого дежурства по охране воздушных рубежей страны. «Сейчас приступили к выполнению полетов на огневом полигоне. Сегодня применяем все средства поражения: бомбы, пушки. Все, кто летал, прямые попадания. Комплекс хороший, позволяет все на отлично делать», – отметил командир истребительной авиационной базы ВВС республики Юрий Пыжик. Контракт на поставку 12 таких истребителей заключен с Иркутским авиазаводом. Четыре самолета доставили в конце прошлого года.



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Контракт на поставку 12 таких истребителей заключен с Иркутским авиазаводом. Четыре самолета доставили в конце прошлого года.
 
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