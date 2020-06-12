Юная актриса из Ивья покорила международное жюри

Источник материала: Ивьевский край

Не перестают удивлять своими творческими достижениями учащиеся Ивьевской детской школы искусств. Буквально недавно еще одна победа пополнила копилку достижений учащихся. Учащиеся первого класса театрального отделения школы Ксения Романюк заняла первое место в Международном конкурсе театральных постановок «Ультрамарин» от проекта «Лаборатория творческих конкурсов», за что получила соответствующий диплом. Не осталась без внимания жюри и учитель талантливой юной актрисы Наталия Олеговна Афонина, которая награждена Благодарственным письмом за подготовку победителя конкурса.

Остается добавить, что Ксения выступила со стихотворением известного белорусского автора Артура Вольского “Дзедаў госць”.









И. БУТУРЛЯ.