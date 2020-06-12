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Лукашенко назвал зарплату в 1000 евро «несчастной». Поэтому белорусы ее не увидят
Источник материала: Партизан
Глава государства на встрече с министрами, обсуждая вопрос арендного жилья для социальных рабочих, назвал зарплату в 900-1000 евро «несчастной».
Видео с высказыванием президента опубликовал государственный телеканал ОНТ. Лукашенко сказал, что, решив проблему арендного жилья, можно будет решить и проблему текучки рабочих, которые уезжают за границу зарабатывать несчастные 900-1000 евро.
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Глава государства на встрече с министрами, обсуждая вопрос арендного жилья для социальных рабочих, назвал зарплату в 900-1000 евро «несчастной».
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