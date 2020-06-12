Белгазпромбанк заблокировал работу платформы МолаМола

Источник материала: Ежедневник

Администрация платформы для сбора средств MolaMola выступила с заявлением по поводу возникших проблем с переводами.

«Начались ошибки по переводам авторам кампаний на МолаМола. Возможность осуществлять операции заблокирована со стороны банка. Решение о блокировке принято руководством банка», — говорится в заявлении.

Сообщается, что команда MolaMola будет сейчас делать все возможное, чтобы восстановить работу сайта.

МолаМола работала с Белгазпромбанком. Блокировка сервиса проходит на фоне обысков в офисе банка в Минске, которым руководил потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико.

MolaMola — платформа для быстрого сбора средств. Ее основатель— Эдуард Бабарико, сын бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

К слову, с помощью платформы белорусы оказывали помощь медикам во время пандемии.