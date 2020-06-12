Забудьте про 8 стаканов в день: врач рассказала, сколько воды нужно пить ежедневно

Источник материала: ОНТ

Сколько воды нужно выпивать в день, чтобы очистить организм и избежать обезвоживания? Врач-терапевт Ольга Кашубина рассказала об этом в интервью радио Sputnik.

Многие сторонники ЗОЖ утверждают: нужно пить как можно больше воды. Существует мнение, что в день следует употреблять не менее 8 стаканов воды, однако, по словам врача Ольги Кашубиной, это – миф. Медик подчеркнула: если организму нужна вода, тело само подскажет. Устраивать «водную пытку» не нужно.

Ольга Кашубина также отметила, что летом в жаркую погоду обезвоживание может наступить быстро. Особенно это касается детей.

ФОТО: pixabay.com

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