ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чемпионат Беларуси по мини-футболу: гомельский ВРЗ обыграл оршанский «Витэн»

12.06.2020 12:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по мини-футболу: гомельский ВРЗ обыграл оршанский «Витэн»

Гомельский ВРЗ обыграл оршанский «Витэн» во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу.

Встреча вновь прошла в острой борьбе и развивалась по драматичному сценарию. Счет был открыт за минуту до окончания первого тайма, когда «Витэн» вывел вперед Юрий Рабыко. Но во второй половине великолепно проявил себя игрок ВРЗ Евгений Клочко. Сначала он восстановил равновесие, а всего за 40 секунд до финальной сирены эффектным ударом принес победу гомельскому клубу - 2:1. Счет в серии стал равным – 1:1.

Третий поединок финальной серии пройдет в Орше 14 июня, а через четыре дня соперники встретятся в  Гомеле. Напомним, решающее противостояние продлится до трех побед одной из команд.

Фото: МФК ВРЗ

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомельский ВРЗ обыграл оршанский «Витэн» во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу. Встреча вновь прошла в острой борьбе и развивалась...
 
Новости дня
Новости разные
 
Забудьте про 8 стаканов в день: врач рассказала, сколько воды нужно пить ежедневно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика