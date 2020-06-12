Чемпионат Беларуси по мини-футболу: гомельский ВРЗ обыграл оршанский «Витэн»

Источник материала: ОНТ

Гомельский ВРЗ обыграл оршанский «Витэн» во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу.

Встреча вновь прошла в острой борьбе и развивалась по драматичному сценарию. Счет был открыт за минуту до окончания первого тайма, когда «Витэн» вывел вперед Юрий Рабыко. Но во второй половине великолепно проявил себя игрок ВРЗ Евгений Клочко. Сначала он восстановил равновесие, а всего за 40 секунд до финальной сирены эффектным ударом принес победу гомельскому клубу - 2:1. Счет в серии стал равным – 1:1.

Третий поединок финальной серии пройдет в Орше 14 июня, а через четыре дня соперники встретятся в Гомеле. Напомним, решающее противостояние продлится до трех побед одной из команд.

Фото: МФК ВРЗ

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