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Что будет с ценами на новые и подержанные машины этим летом. Разбирались с будущим нашего авторынка

12.06.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прошедший май показал, что продажи новых автомобилей продолжают падать. Причем серьезными темпами — минус 25% по отношению к апрелю. На рынке подержанных автомобилей тоже есть новости: расширили список тех, кто может пригнать машину из ЕС по льготной растаможке. AUTO.TUT.BY поговорил с экспертами о том, что происходит на авторынке Беларуси сейчас, и попытался спрогнозировать, что будет с ценами дальше.


«Рынок новых авто откатился к уровню 2017 года»

Сергей Михневич, председатель Белорусской автомобильной ассоциации, считает, что рынок новых авто начнет оживать не раньше осени. Сейчас рынок откатился к уровню 2017 года. И пока на него оказывают влияние сразу несколько негативных факторов.

Один из них — рост цен. Неизбежный путь, который придется пройти дилерам — это повышение цен на автомобили. Белорусский рубль упал к российскому, а российский рубль, в свою очередь, к доллару. Такого «счастья», как в марте, когда доллар вырос, а цены остались в белорусских рублях, больше не будет.

— Российские заводы обещают ежеквартально поднимать цены на автомобили, компенсируя изменившийся курс. Цены держались, пока распродавались склады. Торговать в убыток никто не станет.

На ситуацию влияет страх покупателей совершать крупные траты в период нарастания кризиса. И еще больший страх совершать эти покупки в кредит. По оценкам эксперта, наш рынок примерно на 60% формировался за счет финансовых инструментов — кредитов и лизинга. К тому же и банки сократили количество финансовых продуктов для покупки авто, повысили процентные ставки.

Еще один существенный фактор — указ о льготной растаможке заграничных авто. Уже в прошлом году он существенно влиял на ситуацию, а сейчас список льготников расширили.

— Соответственно, объем подержанных авто, ввозимых по льготам, возрастает. И это тоже оттягивает спрос от сегмента новых автомобилей. У нас нет официальных данных по ввозу подержанных машин, но исходя из анализа некоторых источников, можно говорить, что в прошлом году было ввезено порядка 15−20 тысяч авто из-за пределов Беларуси. Предполагаем, что в этом году будет ввезено не меньше 20 тысяч, а то и больше, — предполагает Сергей Михневич.

Эксперт отмечает, что наиболее массово под льготный указ завозятся автомобили самого популярного ценового сегмента — 12−15 тысяч долларов. И этот же сегмент популярен среди новых машин российского производства.

«Лето будет очень тяжелым, но дилеры закрываться не будут»


Если проанализировать итоги продаж, начиная с января 2020 года, то заметно, что наибольший провал показал сегмент автомобилей с ценой от 20 тысяч долларов и выше. В меньшей степени провалился премиальный сегмент, причем отдельные марки показали даже рост.

— Всплески продаж отдельных моделей можно объяснить двумя факторами. Это, во-первых, ситуация отложенного спроса, которая сложилась по некоторым моделям. Как только машины поступили на рынок, те, кто собирался их купить, пошли в автосалоны. Второй фактор — ожидаемая новинка рынка. К ним всегда наблюдается повышенный интерес.

Сергей Михневич осторожно оценивает дальнейшие перспективы развития рынка новых автомобилей.

— Мы не питаем иллюзий — лето будет очень тяжелым. Мы ожидаем, что по итогам года падение составит не меньше 30% по отношению к прошлому году. Если дилеры продадут 40−45 тысяч новых машин, то это будет хорошим результатом.

При этом, как считает эксперт, до ухода с рынка каких-то дилеров дело не дойдет: ведь есть не только продажи, но еще и обслуживание автомобилей. И сервис в кризис должен стать еще более клиентоориентированным.

«Не стоит ждать резкого снижения цен. Если надо покупать — покупайте»


А вот для рынка подержанных автомобилей ситуация выглядит несколько лучше — на помощь пришел как раз-таки тот самый указ о льготной растаможке.

— Если проанализировать тот ассортимент автомобилей, что есть у нас, а это более 450 машин, то становится понятно, что однозначно парк подержанных машин обновляется за счет пригона «свежих» машин из Европы и США. У покупателей появилась реальная возможность выбирать между новым «бюджетником» российского производства и трех-пятилетним автомобилем из Европы или США более высокого класса и с лучшим оснащением по той же цене, — говорит Михаил Белянкин, владелец торговой марки «4 колеса».

Основной спрос на автомобили ценой до 12 тысяч долларов. Михаил Белянкин отмечает, что даже по сравнению с ситуацией 2−3 месяца назад на рынке подержанной техники отмечается положительная динамика. Сдерживают продажи подорожавшие кредиты, но много машин продается в лизинг. По словам специалиста, чаще всего покупатели имеют в наличии около 20% от стоимости автомобиля.

Сейчас цены немного просели по отношению к тем, что были несколько месяцев назад. Во всю силу заработали аукционы в Европе и США: начался приток автомобилей, появился выбор.

Ассортимент продаваемых машин расширился и за счет ухудшения финансового состояния их владельцев.

— Сейчас мы наблюдаем много ситуаций, когда люди приходят и сдают на выкуп свой дорогой автомобиль, чтобы купить подешевле, а разницу вложить в бизнес, который испытывает трудности. И вторая категория, пусть не массовая, но заметная — это те, кто купил автомобиль в кредит, а сейчас не могут его выплачивать и сдают на комиссию. И мы много таких машин выкупаем.

Из-за всего этого цены на подержанные машины несколько снизились.

— Еще одна причина снижения цен — люди хотят продать свой автомобиль быстро, поэтому легко соглашаются на хороший торг, могут сбросить тысячу-полторы долларов от первоначальной цены. Поэтому, тем, кто мечется между «купить сейчас» и «подождать еще немного», я бы посоветовал все же не задумываться об этом. Если вы нашли хороший, устраивающий вас автомобиль, то покупайте.

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Что происходит с рынком новых и подержанных авто и каким видится его будущее? AUTO.TUT.BY разобрался с экспертами.
 
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