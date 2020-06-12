Косметика, которую нельзя использовать в жару

Источник материала: ОНТ

Летом из-за солёной морской воды, солнца и ветра наша кожа испытывает очень сильный стресс. У некоторых она становится очень жирной, у других пересушенной. В результате хочется как-то искусственно поддержать её красоту. Однако существует косметика, которой нежелательно пользоваться с знойную летнюю жару.

1. Средства с ретинолом

Витамин А начали добавлять во многие антивозрастные и противоугревые средства из-за того, что он творит с кожей чудеса. Но сочетание ретинола с солнцем может привести к шелушениям, покраснениям и даже аллергии.

2. Средства с фруктовыми кислотами

В косметике эти средства обозначаются как АНА-кислоты. Они очень полезны во время прохладной погоды. Но если их использовать в жаркую погоду, то это может привести к пигментации и аллергии.

3. Средства для глубокого очищения

К слову, это касается не только жары. Косметологи советуют смывать косметику при помощи обычной мицелярной воды или молочка. Но ни в коем случае не средствами с «глубоким очищением». Дело в том, что кожа после данных средств будет испытывать огромный стресс. Средства для глубокого очищения сильно нарушают липидный барьер кожи, который является естественной защитой.

4. Тональный крем

Если вы любите свою кожу, то лучше откажитесь от использования тонального крема в жару. На сегодняшний день сами по себе они не провоцируют высыпания. Но зато это делают ваши руки, которые пытаются поправить потёкший во время жары макияж.

5. Средства с мылом и щёлочью

Даже если у вас очень жирная кожа, не пользуйтесь средствами со щёлочью и мылом. Дело в том, что они не принесут вам пользы, а только навредят вашей коже. Вместо них, используйте лёгкие муссы и пенки.

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