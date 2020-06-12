Выбран величайший киногерой в истории

Источник материала: ОНТ

Читатели журнала Empire выбрали величайшего киногероя в истории – это археолог Индиана Джонс.

Данного персонажа в серии фильмов сыграл американский актер Харрисон Форд. На втором месте рейтинга – Эллен Рипли из «Чужого». Ее роль исполнила Сигурни Уивер. Третью строчку занял «Железный человек» из франшизы Marvel.

Также в десятку попали Капитан Америка, Люк Скайуокер и принцесса Лея из «Звездных войн», Бэтмен, Супермен и Черная Пантера.

Ранее в СМИ появилась информация, что студия Lucasfilm намерена снять продолжение серии о приключениях Индианы Джонса. Главную роль планирует сыграть 77-летний Харрисон Форд.

ФОТО: pixabay.com

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