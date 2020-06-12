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Пусть Вороново расцветет
12.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В унисон расцвету природы люди стараются привнести рукотворную красоту. Аккуратные дворы и уютные детские площадки, вырубленные дикие кустарники на пустырях и рядом с покинутыми усадьбами, ровные заборы, прибранные обочины дорог и отремонтированное их покрытие — каждая мелочь выдает хозяина.
Работники Вороновского РУП ЖКХ еще весной взялись за благоустройство клумб в райцентре. Но капризы погоды нарушили их планы.
— Майские заморозки испортили цветы, многие растения погибли, поэтому, к сожалению, благоухающих цветников сейчас не приходится наблюдать, — рассказывает мастер участка по благоустройству и саночистке жилищно-коммунального предприятия Анна Исаченко. — По закупкам цветочной рассады сейчас мы сотрудничаем с Гроднозеленстроем — там представлен неплохой выбор продукции. При посадке растений важно выбрать качественный посадочный материал, ведь от этого зависит успех всей кампании.
В нынешнем сезоне подали заявки на бархатцы, сальвию, колеус, бегонию, конечно, петунию. Многообразие оттенков и форм сделало ее чуть ли не обязательной гостьей в любом цветнике. На озеленении трудятся Ольга Липницкая, Людмила Мацкевич, Анна Прохорович, Валентина Волынец. Они же продолжат и дальнейший уход за цветами.
Помимо восстановления имеющихся цветочных композиций, планируем дополнить их декоративными элементами. Скорее всего, это будут деревянные, керамические или каменные малые формы.
Галина ШЛЕМПО.
Фото автора.
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В унисон расцвету природы люди стараются привнести рукотворную красоту. Аккуратные дворы и уютные детские площадки, вырубленные дикие кустарники на пустырях и...
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