Пусть Вороново расцветет

Источник материала: Вороновская газета





В унисон расцвету природы люди стараются привнести рукотворную красоту. Аккуратные дворы и уютные детские площадки, вырубленные дикие кустарники на пустырях и рядом с покинутыми усадьбами, ровные заборы, прибранные обочины дорог и отремонтированное их покрытие — каждая мелочь выдает хозяина.

Работники Вороновского РУП ЖКХ еще весной взялись за благоустройство клумб в райцентре. Но капризы погоды нарушили их планы.











— Майские заморозки испортили цветы, многие растения погибли, поэтому, к сожалению, благоухающих цветников сейчас не приходится наблюдать, — рассказывает мастер участка по благоустройству и саночистке жилищно-коммунального предприятия Анна Исаченко. — По закупкам цветочной рассады сейчас мы сотрудничаем с Гроднозеленстроем — там представлен неплохой выбор продукции. При посадке растений важно выбрать качественный посадочный материал, ведь от этого зависит успех всей кампании.











В нынешнем сезоне подали заявки на бархатцы, сальвию, колеус, бегонию, конечно, петунию. Многообразие оттенков и форм сделало ее чуть ли не обязательной гостьей в любом цветнике. На озеленении трудятся Ольга Липницкая, Людмила Мацкевич, Анна Прохорович, Валентина Волынец. Они же продолжат и дальнейший уход за цветами.

Помимо восстановления имеющихся цветочных композиций, планируем дополнить их декоративными элементами. Скорее всего, это будут деревянные, керамические или каменные малые формы.



















Галина ШЛЕМПО.

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