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Пусть Вороново расцветет

12.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пусть Вороново расцветет

В унисон расцвету природы люди стараются привнести рукотворную красоту. Аккуратные дворы и уютные детские площадки, вырубленные дикие кустарники на пустырях и рядом с покинутыми усадьбами, ровные заборы, прибранные обочины дорог и отремонтированное их покрытие — каждая мелочь выдает хозяина. 

Работники Вороновского РУП ЖКХ еще весной взялись за благоустройство клумб в райцентре. Но капризы погоды нарушили их планы.


Пусть Вороново расцветет

Пусть Вороново расцветет

— Майские заморозки испортили цветы, многие растения погибли, поэтому, к сожалению, благоухающих цветников сейчас не приходится наблюдать, — рассказывает мастер участка по благоустройству и саночистке жилищно-коммунального предприятия Анна Исаченко. — По закупкам цветочной рассады сейчас мы сотрудничаем с Гроднозеленстроем — там представлен неплохой выбор продукции. При посадке растений важно выбрать качественный посадочный материал, ведь от этого зависит успех всей кампании.


Пусть Вороново расцветет
Пусть Вороново расцветет

В нынешнем сезоне подали заявки на бархатцы, сальвию, колеус, бегонию, конечно, петунию. Многообразие оттенков и форм сделало ее чуть ли не обязательной гостьей в любом цветнике. На озеленении трудятся Ольга Липницкая, Людмила Мацкевич, Анна Прохорович, Валентина Волынец. Они же продолжат и дальнейший уход за цветами.

Помимо восстановления имеющихся цветочных композиций, планируем дополнить их декоративными  элементами. Скорее всего, это будут деревянные, керамические или каменные малые формы.


Пусть Вороново расцветет
Пусть Вороново расцветет
Пусть Вороново расцветет
Пусть Вороново расцветет

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
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В унисон расцвету природы люди стараются привнести рукотворную красоту. Аккуратные дворы и уютные детские площадки, вырубленные дикие кустарники на пустырях и...
 
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