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Андрей Скабелка признан лучшим хоккейным тренером Беларуси по итогам сезона
Источник материала: ОНТ
Бывший наставник «Барыса» и сборной Казахстана, который весной возглавил ярославский «Локомотив», победил в опросе газеты «Прессбол».
В голосовании приняли учаcтие 95 журналистов и представителей белорусских клубов. За последние пять лет Андрей Скабелка уже в третий раз признается лучшим тренером в сезоне. Вторым по итогам опроса стал главком минской «Юности» Александр Макрицкий. Третье место разделили рулевой «Сочи» Александр Андриевский и заслуженный тренер Беларуси, наставник московского «Динамо» Владимир Крикунов.
Фото: ХК «Барыс»
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Бывший наставник «Барыса» и сборной Казахстана, который весной возглавил ярославский «Локомотив», победил в опросе газеты «Прессбол». В голосовании приняли...
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