Андрей Скабелка признан лучшим хоккейным тренером Беларуси по итогам сезона

Источник материала: ОНТ

Бывший наставник «Барыса» и сборной Казахстана, который весной возглавил ярославский «Локомотив», победил в опросе газеты «Прессбол».

В голосовании приняли учаcтие 95 журналистов и представителей белорусских клубов. За последние пять лет Андрей Скабелка уже в третий раз признается лучшим тренером в сезоне. Вторым по итогам опроса стал главком минской «Юности» Александр Макрицкий. Третье место разделили рулевой «Сочи» Александр Андриевский и заслуженный тренер Беларуси, наставник московского «Динамо» Владимир Крикунов.

Фото: ХК «Барыс»





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