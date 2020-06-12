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Андрей Скабелка признан лучшим хоккейным тренером Беларуси по итогам сезона

12.06.2020 13:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Андрей Скабелка признан лучшим хоккейным тренером Беларуси по итогам сезона

Бывший наставник «Барыса» и сборной Казахстана, который весной возглавил ярославский «Локомотив», победил в опросе газеты «Прессбол». 

В голосовании приняли учаcтие 95 журналистов и представителей белорусских клубов. За последние пять лет Андрей Скабелка уже в третий раз признается лучшим тренером в сезоне. Вторым по итогам опроса стал главком минской «Юности» Александр Макрицкий. Третье место разделили рулевой «Сочи» Александр Андриевский и заслуженный тренер Беларуси, наставник московского «Динамо» Владимир Крикунов. 

Фото: ХК «Барыс» 


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Бывший наставник «Барыса» и сборной Казахстана, который весной возглавил ярославский «Локомотив», победил в опросе газеты «Прессбол».  В голосовании приняли...
 
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