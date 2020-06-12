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«Зелёный Фредди Крюгер»: мы боремся с борщевиком, а он может помогать при лечении опухолей?
Источник материала: СТВ
Учёные называют его «зелёным Фредди Крюгером», а в простонародье – борщевиком. Это растение обладает двусторонним эффектом. Среди плюсов – высокая продуктивность, питательность и устойчивость к любым погодным условиям.
А вот недостатка всего два, но они куда масштабнее. Чем же так не угодил нам борщевик, разбираемся в программе
Борщевик Сосновского – искусственно выведенный вид растений, созданный на основе диких. Ученые начали работать над ним в 40-ых годах. Главной целью стало обеспечение кормами крупного рогатого скота. И борщевик идеально подходил на роль чуть ли не прототипа кукурузы. Но в отличие от безобидной царицы полей он легко дичал и бесконтрольно нарушал экологическое равновесие на новых территориях. Проще говоря, где росло это ядовитое растение, здоровая зелень прижиться не могла.
Дикорастущие заросли борщевика Сосновского – пример того, как одно поколение создает экологическую проблему и оставляет ее решение потомкам. Хотя изначально намерения были во благо. Сегодня эту проблему решают в каждой области страны. Кстати, наиболее заселённая борщевиком – Витебщина. А вот в столице три района, полюбившихся ядовитому растению – Заводской, Ленинский и Октябрьский.
Татьяна Шеменкова, начальник отдела Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
В борьбу с борщевиком озеленители Минска вступают каждое лето, и нынешний год – не исключение. Уничтожение ядовитого растения можно проводить тремя способами: это обычный покос, травление химикатами и комбинированный подход. И третий вариант наиболее эффективный. Именно его прямо сейчас используют сотрудники «Зеленстроя» Заводского района.
Комбинированный метод подразумевает сначала покос сорняка, а после химическую обработку. Наши учёные остановили свой выбор на гербициде 4-го поколения. Он экологически безопасен. На 1 гектар земли достаточно всего 10 граммов этого химического вещества. Оно полностью уничтожает сорняки, но при этом сохраняет злаковый травостой и газон. К плану по устранению борщевика приступают в конце мая, а завершают работу в сентябре.
Екатерина Дрыло, инженер по охране окружающей среды УП «Зеленстрой Заводского района»:
Озеленители ежедневно выезжают на осмотр территорий и выявляют очаги произрастания. Кстати, нередко сталкиваются с проблемами. Например, гектары борщевика на улице Свислочская Заводского района тесно граничат с территориями уже Минского района. Так вот соседняя зона обрабатывается недобросовестно. Соответственно, семена борщевика продолжают распространяться.
Семена борщевика устойчивы и на воде. На поверхности реки, например, они активны до трёх дней. А за это время течение их может принести куда угодно. Распространителями становимся даже мы сами того не подозревая, перенося семена на протекторах обуви. Николай Афанасьевич Ламан изучает борщевик уже 12 лет, что называется – породнился с ним. В своё время вместе со специалистами лаборатории они очистили от ядовитого растения парк Курасовщина и территорию бывшего аэропорта.
Николай Ламан:
Наши эксперты в области ботаники изучают и обратную сторону борщевика – его полезные компоненты. Растение содержит так называемые фурокумарины. Эти вещества вызывают ожоги. Но парадокс в том, что они имеют и лекарственный характер. Например, их можно использовать в лечении опухоли. По изучению борщевика наши учёные совместно с российскими проводят различные семинары и конференции.
Николай Ламан:
Это ещё раз доказывает уникальность растения. Его история ещё не закончена – впереди множество исследований. Пока, дабы избежать негативных последствий, от борщевика Сосновского мы избавляемся. Но, возможно в будущем, когда появится конкретная технология и подобран специальный подход к зелёному гиганту, прогресс будет поразительным.
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Учёные называют его «зелёным Фредди Крюгером», а в простонародье – борщевиком. Это растение обладает двусторонним эффектом. Среди плюсов – высокая...
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