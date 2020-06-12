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Такие писсуары точно не хочется использовать по назначению. Смотрите, что делает американец

12.06.2020 14:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский скульптор и художник Кларк Соренсен из Сан-Франциско решил бороться с «уродливыми» на его взгляд аксессуарами в туалетах — писсуарами. Он делает их в форме цветов и ракушек, да так, что вы вряд ли решитесь использовать эти произведения искусства по назначению. И хотя многие из них выставлены в музеях, они вполне рабочие, пишет bored panda. А вы что думаете?










 
 
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