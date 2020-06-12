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В рамках VOKA League открыта регистрация на второй турнир по Clash Royale

12.06.2020 14:28 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Стартовала вторая волна приема заявок от желающих сыграть в Clash Royale в рамках киберспортивного события VOKA League. Организатором этого турнира является видеосервис VOKA при поддержке Белорусской федерации компьютерного спорта.

Первый турнир VOKA League по Clash Royale состоялся в конце апреля. Тогда участие в состязаниях приняли 142 человека. Второй турнир будет проходить с 17 по 19 июня. В первый день пройдут открытые квалификации, зарегистрироваться на которые можно по ссылке. Лучшие игроки турнира поборются за призовой фонд в размере 750 рублей (их разделят между собой обладатели первых четырех мест).

У этого турнира по Clash Royale будет одна особенность: он станет частью благотворительного проекта HomeHeroes. Игроки и зрители смогут не просто хорошо провести время, но и помочь врачам Беларуси через инициативу #bycovid19.

Зарегистрироваться для участия в турнире может любой желающий в возрасте от 13 лет. При этом игры ориентированы исключительно на белорусских участников.

По тем же правилам пройдет и заключительный, третий по счету, турнир второго сезона VOKA League по Clash Royale. Он состоится 14-16 июля.

Все игры VOKA League будут транслироваться в эфире видеосервиса VOKA в разделе «Киберспорт». Следите за новостями на сайте voka.tv в разделе «Киберспорт», а также в официальной группе VOKA Gaming в VK.

 
Теги: Новости
 
 
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Стартовала вторая волна приема заявок от желающих сыграть в Clash Royale в рамках киберспортивного события VOKA League. Организатором этого турнира является видеосервис VOKA...
 
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