В рамках VOKA League открыта регистрация на второй турнир по Clash Royale

Стартовала вторая волна приема заявок от желающих сыграть в Clash Royale в рамках киберспортивного события VOKA League. Организатором этого турнира является видеосервис VOKA при поддержке Белорусской федерации компьютерного спорта.

Первый турнир VOKA League по Clash Royale состоялся в конце апреля. Тогда участие в состязаниях приняли 142 человека. Второй турнир будет проходить с 17 по 19 июня. В первый день пройдут открытые квалификации, зарегистрироваться на которые можно по ссылке . Лучшие игроки турнира поборются за призовой фонд в размере 750 рублей (их разделят между собой обладатели первых четырех мест).

У этого турнира по Clash Royale будет одна особенность: он станет частью благотворительного проекта HomeHeroes . Игроки и зрители смогут не просто хорошо провести время, но и помочь врачам Беларуси через инициативу #bycovid19 .

Зарегистрироваться для участия в турнире может любой желающий в возрасте от 13 лет. При этом игры ориентированы исключительно на белорусских участников.

По тем же правилам пройдет и заключительный, третий по счету, турнир второго сезона VOKA League по Clash Royale. Он состоится 14-16 июля.