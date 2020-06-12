|
В рамках VOKA League открыта регистрация на второй турнир по Clash Royale
Источник материала: БДГ
Стартовала вторая волна приема заявок от желающих сыграть в Clash Royale в рамках киберспортивного события VOKA League. Организатором этого турнира является видеосервис VOKA при поддержке Белорусской федерации компьютерного спорта.
Первый турнир VOKA League по Clash Royale состоялся в конце апреля. Тогда участие в состязаниях приняли 142 человека. Второй турнир будет проходить с 17 по 19 июня. В первый день пройдут открытые квалификации, зарегистрироваться на которые можно по
У этого турнира по Clash Royale будет одна особенность: он станет частью благотворительного проекта
Зарегистрироваться для участия в турнире может любой желающий в возрасте от 13 лет. При этом игры ориентированы исключительно на белорусских участников.
По тем же правилам пройдет и заключительный, третий по счету, турнир второго сезона VOKA League по Clash Royale. Он состоится 14-16 июля.
Все игры VOKA League будут транслироваться в эфире видеосервиса VOKA в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стартовала вторая волна приема заявок от желающих сыграть в Clash Royale в рамках киберспортивного события VOKA League. Организатором этого турнира является видеосервис VOKA...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)