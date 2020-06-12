В Минске осуждена дочь белорусского бизнесмена Аверьянова, сбежавшего за границу

Виктория Аверьянова / tut.by​





TUT.by . Суд Фрунзенского района столицы отправил ее на три года в колонию общего режима. Срок на один год сократили по амнистии, сообщает





Выяснилось, что компания "Интекс", которой управляла Аверьянова, за семь лет не заплатила в бюджет страны более 892 тысяч рублей налогов. В налоговые декларации вносились неправдивые данные. По решению суда, с Виктории Аверьяновой будет взыскано в бюджет более 711 тысяч рублей.









Отец Виктории — известный бизнесмен Юрий Аверьянов. Когда три года назад у силовиков появились претензии к его бизнесу, он уехал за границу, где сейчас и находится (в 2018-м его задерживали в Германии). Викторию Аверьянову в прошлом году эсктрадировали из России.





Аверьянов — один из первых долларовых миллионеров в нашей стране. Он открывал крупные рынки и развлекательные заведения в Минске, включая вещевой рынок на стадионе "Динамо".