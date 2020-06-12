Лукашенко рассказал, что собрал уже 1,5 млн подписей

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко совершает 12 июня рабочую поездку в Витебскую область. Основная тема поездки — реформы в ЖКХ, но во время общения с чиновниками он затронул и тему выборов. Фрагмент его выступления показали во время выпуска новостей на «Беларусь-1» .



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Я когда-то, встречаясь с главой своей инициативной группы [главой Федерации профсоюзов Михаилом Ордой — прим. TUT.BY], попросил продолжать сбор подписей, хотя их там уже полтора миллиона подписей собрано. Спасибо людям, которые подписались, — сказал Лукашенко.

По его словам, продолжение сбора подписей связано не с тем, что подписей не хватает, а с тем, что благодаря этому власти получают «огромный массив информации снизу — о том, что там происходит».

— Вся она анализируется, и основные вопросы, которые волнуют людей, выкристаллизовываются — и на стол президенту, — добавил он.

Лукашенко отметил, что в предвыборный период любое заявление, действие, шаги президента сейчас рассматриваются «альтернативщиками» под увеличительным стеклом, везде ищут подводные камни.

Напомним, накануне кандидат в кандидаты Виктор Бабарико сообщил , что собрал «350−400 тысяч подписей». По данным двухдневной давности, Валерий Цепкало собрал более 119 тысяч, Наталья Кисель — 108 тысяч, Анна Канопацкая — более 100 тысяч, Сергей Черечень — более 75 тысяч, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская — более 60 тысяч подписей.