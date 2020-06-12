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Почему детям необходимо пить сок? Рассказывают ученые

12.06.2020 14:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему детям необходимо пить сок? Рассказывают ученые

Исследователи из США выяснили, что маленькие дети, которые пьют две чашки 100% фруктового сока в день, питаются лучше в подростковом возрасте, пишет Daily Mail.

Специалисты наблюдали за детьми на протяжении 10 лет и обнаружили, что подростки, которые в детстве часто пили фруктовые соки, питаются правильнее и имеют полноценный здоровый рацион, в отличие от их сверстников, употреблявших в детстве меньше половины чашки сока в день.

Ученые заверили, что употребление детьми напитков с высоким содержанием сахара не повышает риск избыточного веса.

ФОТО: pixabay.com

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Исследователи из США выяснили, что маленькие дети, которые пьют две чашки 100% фруктового сока в день, питаются лучше в подростковом возрасте, пишет Daily Mail....
 
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