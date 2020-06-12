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Перед выборами и протестами в Беларуси всегда появляются «боевики». Вспомнили истории
Источник материала: Tut.by
Следите за руками. 29 мая Александр Лукашенко возмутился «крутыми на джипах». тот же день задержали блогера Сергея Тихановского. 10 июня Александр Лукашенко поручил силовикам «прошерстить этих пузатых буржуев» (имелись в виду компании, которые якобы увольняют, если не подпишешься за альтернативного кандидата. — Прим. TUT.BY). Уже 11 июня в головной офис Белгазпромбанка, компанию «ПриватЛизинг», компании «Кампари» и «Кентавр»
2006 год: захват власти и «крысы в водопроводе»
За проведением президентских выборов в 2006 году планировала наблюдать общественная инициатива «Партнерство». Ее представители в лице Тимофея Дранчука, Эниры Броницкой, Николая Острейко и Александра Шалайко были задержаны 22 февраля — за месяц до выборов, которые были запланированы на 19 марта.
После задержаний, в начале марта, тогдашний председатель КГБ Степан Сухоренко провел две пресс-конференции. Первая прошла 1 марта и Сухоренко на ней намекнул, что готовится некий заговор и подготовка боевиков. Также якобы предусматривалась организация многотысячного митинга с несколькими взрывами.
Сразу после нее, 2 марта 2006 года, организаторы всего этого «нашлись»: всем четырем представителям «Партнерства» предъявили обвинение по ч.2 ст. 193 Уголовного кодекса Беларуси (Организация либо руководство общественным объединением, религиозной организацией, посягающими на личность, права и обязанности граждан). А еще чуть позже Сухоренко
Тогда же родился мем о «водопроводных крысах»: Сухоренко показал журналистам запись, где неизвестный говорит, как он обучался в Грузии, и называл одной из своих целей массовое отравление людей. Схема рассказывалась такая: нужно словить крысу, бросить ее в воду на несколько дней и после вылить воду. Также, по версии КГБ, готовились автобусы из районов с боевиками для Минска.
Итог: дело представителей «Перспективы» тогда действительно довели до суда и в августе 2006 года осудили на несколько месяцев ареста, которые истекли буквально через несколько дней после заседания.
А вот дело по статье о подготовке теракта все-таки КГБ
2010 год: странные SMS и «Железом по стеклу»
Днем 19 декабря белорусам стали внезапно приходить SMS-ки с предупреждениями, что ходить на площадь не надо: там будут взрывы.
Главную причину «взрывов» нашли быстро. Вечером буквально в десятке метров от офиса «Говори правду» на колонну людей налетели «люди в черном», избили Некляева, а «скорая» увезла его в больницу. Это произошло около 19.30, незадолго до начала сбора на Площади. После этого стало известно, что в микроавтобусе Некляева якобы нашли оружие.
О нем же рассказывали в фильме «Железом по стеклу», который вышел 9 января 2011 года и известен тем, что рассказывает о «попытке переворота» в декабре 2010. Некляева в нем называли лидером оппозиции, который «в заказных рейтингах занимал первую позицию, сразу за Лукашенко». В организации вооруженного переворота обвинили штабы Некляева и Санникова. А также перечисляли список оружия, который якобы лежал в сопровождавших штаб Некляева микроавтобусах.
Кроме этого, в фильме упоминался принадлежащий якобы гражданину соседнего государства гараж в Малиновке, в которых также лежали гранатометы, автоматы Калашникова, пистолеты и боеприпасы к ним, а также тротиловые шашки. Прямых доказательств связи между оппозиционными кандидатами и этими находками не было: не сказано ни кто этот гражданин, ни причем здесь выборы.
Выходит, о взрывах на площади кто-то сообщил белорусам еще до того, как в микроавтобусах штаба Некляева «нашли» оружие — даже по версии фильма, сделанного госканалом, находку обнаружили лишь после 19.00. До этого в «Железом по стеклу» говорилось о заказах оппозицией неких «металлических штырей», но не взрывчатки. Ну и о непонятном гараже, конечно.
Итог: двух бывших кандидатов в президенты Владимира Некляева и Виталия Рымашевского
Информация о взрывчатке и оружии, которая долго транслировалась по госканалам, так и не была отражена в приговоре. В суде не озвучивались доказательства о найденных денежных средствах и связях оппозиции с иностранными агентами. Также в материалах дела
2017 год: «фрау А.» и странный бусик на Дне воли
Все началось 20 марта 2017 года. Сперва Александр Лукашенко
На следующий день Лукашенко посещал могилевскую компанию «Кроноспан» и ее предприятия. Во время общения с трудовыми коллективами президент
Задержания «боевиков» начались в тот же день. Всего по делу о подготовке массовых беспорядков
Как только все «вскрылось», в газете «Советская Белоруссия» опубликовали фото письма с печатями входящей корреспонденции Администрации президента. Написано оно 16 марта. Автор обращения — некая гражданка Германии с белорусскими корнями, которая называет себя в письме «фрау А.».
В сам День Воли не обошлось без новых задержаний. В первой половине дня 25 марта в районе метро «Академия наук» (традиционная точка сбора для акции) прохожие
Тем же вечером в новостях по СТВ
Кстати, о нем. Также в сюжете по телевидению цитировали высказывания с форумов, а именно: «Статкевич, наверное, дома под веник забился и дрожит». Забился он, конечно, не дома: политик провел несколько дней в ИВС — но это стало известно 27 марта, когда он вышел на свободу. Задержали Статкевича еще 23 марта, а подпись на возбуждение дела стоит аж за 21 марта.
Итог: такое громкое дело закончилось… ничем. Еще в июне 2017-го тогдашний глава КГБ Валерий Вакульчик
А 27 ноября 2017 года уголовное преследование всех участников дела «Белого легиона» прекратили. Об этом
2020 год: не только «пузатые буржуи», но и «пацаненок»
Днем 29 мая Лукашенко приехал на Минский тракторный завод, где подробно
На самом деле Лукашенко говорил об
Но буквально тем же вечером (примерно в 20.00, то есть через несколько часов после фразы президента) еще один очень похожий на описанный случай произошел в Гродно на пикете инициативной группы Светланы Тихановской. На месте находился ее муж — Сергей Тихановский. В результате инцидента, который мы покадрово разобрали
До сих пор Сергей Тихановский находится под стражей. Блогеру и еще семи лицам
Кстати, 9 июня Александр Лукашенко вновь
— Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. Чему тут удивляться? Чего так все удивляются: «Як Лукашенка адкажа»? Ответ будет один, вы прекрасно понимаете, — предупредил он.
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Предвыборная кампания-2020 не единственная, когда можно было заметить странные совпадения.
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