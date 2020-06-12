Перед выборами и протестами в Беларуси всегда появляются «боевики». Вспомнили истории

Источник материала: Tut.by

Следите за руками. 29 мая Александр Лукашенко возмутился «крутыми на джипах». тот же день задержали блогера Сергея Тихановского. 10 июня Александр Лукашенко поручил силовикам «прошерстить этих пузатых буржуев» (имелись в виду компании, которые якобы увольняют, если не подпишешься за альтернативного кандидата. — Прим. TUT.BY). Уже 11 июня в головной офис Белгазпромбанка, компанию «ПриватЛизинг», компании «Кампари» и «Кентавр» пришли сотрудники Департамента финансовых расследований. TUT.BY вспоминает еще несколько случаев, когда события в Беларуси происходили практически сразу же после того, как кто-то у власти озвучивал похожий сценарий. Вспоминает, но не утверждает, что это на самом деле связано.



Иллюстративный снимок. Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

2006 год: захват власти и «крысы в водопроводе»

За проведением президентских выборов в 2006 году планировала наблюдать общественная инициатива «Партнерство». Ее представители в лице Тимофея Дранчука, Эниры Броницкой, Николая Острейко и Александра Шалайко были задержаны 22 февраля — за месяц до выборов, которые были запланированы на 19 марта.

После задержаний, в начале марта, тогдашний председатель КГБ Степан Сухоренко провел две пресс-конференции. Первая прошла 1 марта и Сухоренко на ней намекнул, что готовится некий заговор и подготовка боевиков. Также якобы предусматривалась организация многотысячного митинга с несколькими взрывами.

Сразу после нее, 2 марта 2006 года, организаторы всего этого «нашлись»: всем четырем представителям «Партнерства» предъявили обвинение по ч.2 ст. 193 Уголовного кодекса Беларуси (Организация либо руководство общественным объединением, религиозной организацией, посягающими на личность, права и обязанности граждан). А еще чуть позже Сухоренко провел вторую пресс-конференцию, где повторил положения первой и добавил новой информации.

Степен СухоренкоЭкс-председатель КГБ Под видом выборов в стране готовится попытка силового захвата власти. Доказательством этому служит следующее. Постоянно в последнее время все более настойчивы призывы деятелей оппозиции и отдельных кандидатов в президенты к своим сторонникам выйти 19 марта на улицы — защитить якобы похищенную у них победу. Второе: для оправдания своих действий организаторы планируемой акции уже сегодня заявляют, что их кандидат наберет более 50% голосов избирателей. В подтверждение готовящейся фальсификации результатов так называемого наблюдения, служит факт изъятия в ходе обыска руководителя НПО «Партнерство» заранее заготовленных отчетов о проведении экзитполов и выявленных нарушениях, датированных 19 марта 2006 года. Идет подготовка не к мирному протесту, как заявляют организаторы так называемой революции, а к спланированной силовой акции с подрывом взрывных устройств, поджогов…

Тогда же родился мем о «водопроводных крысах»: Сухоренко показал журналистам запись, где неизвестный говорит, как он обучался в Грузии, и называл одной из своих целей массовое отравление людей. Схема рассказывалась такая: нужно словить крысу, бросить ее в воду на несколько дней и после вылить воду. Также, по версии КГБ, готовились автобусы из районов с боевиками для Минска.

Итог: дело представителей «Перспективы» тогда действительно довели до суда и в августе 2006 года осудили на несколько месяцев ареста, которые истекли буквально через несколько дней после заседания.

А вот дело по статье о подготовке теракта все-таки КГБ возбудило . Только судебных процессов по нему не было. Как и не названы фамилии обвиняемых, кроме лидера ОГП Анатолий Лебедько. Ссылались тогда на «тайну следствия».

2010 год: странные SMS и «Железом по стеклу»

Днем 19 декабря белорусам стали внезапно приходить SMS-ки с предупреждениями, что ходить на площадь не надо: там будут взрывы.

Главную причину «взрывов» нашли быстро. Вечером буквально в десятке метров от офиса «Говори правду» на колонну людей налетели «люди в черном», избили Некляева, а «скорая» увезла его в больницу. Это произошло около 19.30, незадолго до начала сбора на Площади. После этого стало известно, что в микроавтобусе Некляева якобы нашли оружие.

О нем же рассказывали в фильме «Железом по стеклу», который вышел 9 января 2011 года и известен тем, что рассказывает о «попытке переворота» в декабре 2010. Некляева в нем называли лидером оппозиции, который «в заказных рейтингах занимал первую позицию, сразу за Лукашенко». В организации вооруженного переворота обвинили штабы Некляева и Санникова. А также перечисляли список оружия, который якобы лежал в сопровождавших штаб Некляева микроавтобусах.

Цитата диктора из фильма «Железом по стеклу» Район улицы Немига, 19.30. Около 19.00 Некляев вместе со своим штабом выдвигается к Дворцу Республики. Рядом медленно движутся два микроавтобуса. Их плотным кольцом окружают несколько десятков крепких парней. У милиции есть оперативная информация: возможно, в микроавтобусах взрывчатка и оружие. Милиция не зря проявила интерес к микроавтобусам. Позже там обнаружили целый арсенал: взрывпакеты, светозвуковые гранаты, газовые баллоны, канистры с бензином, резанную арматуру.

Кроме этого, в фильме упоминался принадлежащий якобы гражданину соседнего государства гараж в Малиновке, в которых также лежали гранатометы, автоматы Калашникова, пистолеты и боеприпасы к ним, а также тротиловые шашки. Прямых доказательств связи между оппозиционными кандидатами и этими находками не было: не сказано ни кто этот гражданин, ни причем здесь выборы.

Выходит, о взрывах на площади кто-то сообщил белорусам еще до того, как в микроавтобусах штаба Некляева «нашли» оружие — даже по версии фильма, сделанного госканалом, находку обнаружили лишь после 19.00. До этого в «Железом по стеклу» говорилось о заказах оппозицией неких «металлических штырей», но не взрывчатки. Ну и о непонятном гараже, конечно.

Итог: двух бывших кандидатов в президенты Владимира Некляева и Виталия Рымашевского осудили в суде Фрунзенского района. Они обвинялись по ч.1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). А всего за решеткой оказались семеро кандидатов в президенты.

Информация о взрывчатке и оружии, которая долго транслировалась по госканалам, так и не была отражена в приговоре. В суде не озвучивались доказательства о найденных денежных средствах и связях оппозиции с иностранными агентами. Также в материалах дела есть копия заключения эксперта, где говорится, что все обнаруженные в деле предметы не содержат следов взрывчатки и не являются холодным оружием.

2017 год: «фрау А.» и странный бусик на Дне воли

Все началось 20 марта 2017 года. Сперва Александр Лукашенко намекнул , что «пятая колонна» с помощью западных средств раскачивает обстановку в стране — об этом в Администрацию президента сообщила неизвестная белоруска, живущая в Германии. В том числе президент упомянул некие попытки провоза оружия и иных опасных предметов и материалов через государственную границу. Тогда же глава страны сказал: «Попрошу по итогам расследования всех этих инцидентов, которые сегодня произошли на государственной границе, мне доложить».

На следующий день Лукашенко посещал могилевскую компанию «Кроноспан» и ее предприятия. Во время общения с трудовыми коллективами президент затронул и тему готовящуюся провокацию — снова на сцену выходят «боевики».



Александр ЛукашенкоПрезидент Республики Беларусь Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там). Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием.

Задержания «боевиков» начались в тот же день. Всего по делу о подготовке массовых беспорядков проходили 35 человек . Из них 20 обвинялись еще и по статье о незаконном вооруженном формировании. Среди задержанных оказались действующие и бывшие сотрудники погранвойск, Вооруженных сил, МЧС и внутренних войск. В прошлом некоторые из них — активисты незарегистрированного спортивно-патриотического клуба «Белый легион» ( прекратил деятельность 15 лет назад) и официального клуба «Патриот» для подростков в Бобруйске. Еще несколько человек — активисты незарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта».

Как только все «вскрылось», в газете «Советская Белоруссия» опубликовали фото письма с печатями входящей корреспонденции Администрации президента. Написано оно 16 марта. Автор обращения — некая гражданка Германии с белорусскими корнями, которая называет себя в письме «фрау А.».



Фото взято с сайта: «СБ Беларусь Сегодня»

В сам День Воли не обошлось без новых задержаний. В первой половине дня 25 марта в районе метро «Академия наук» (традиционная точка сбора для акции) прохожие заметили микроавтобус с опасным грузом. Возле автомобиля лежало полотно, на котором были разложены оружие и дубинки, а также рядом стояли бутылки с неизвестной жидкостью, по виду напоминающие коктейли Молотова. Также велась видеосъемка происходящего. Однако сотрудники правоохранительных органов замечали, что здесь просто ведутся следственные действия.

Тем же вечером в новостях по СТВ появился старый знакомый — тот самый бусик. В сюжете, правда, отметили, что автомобиль был под наблюдением сотрудников КГБ еще с 23 марта. «Пригнавшего» его Сергея Кунцевича задержали. По официальной версии, микроавтобус должен был использоваться как транспорт для Николая Статкевича.

Кстати, о нем. Также в сюжете по телевидению цитировали высказывания с форумов, а именно: «Статкевич, наверное, дома под веник забился и дрожит». Забился он, конечно, не дома: политик провел несколько дней в ИВС — но это стало известно 27 марта, когда он вышел на свободу. Задержали Статкевича еще 23 марта, а подпись на возбуждение дела стоит аж за 21 марта.

Итог: такое громкое дело закончилось… ничем. Еще в июне 2017-го тогдашний глава КГБ Валерий Вакульчик отмеча л, что пока рано говорить о том, дойдет ли дело «Белого легиона» до суда.

А 27 ноября 2017 года уголовное преследование всех участников дела «Белого легиона» прекратили. Об этом заявил 30 ноября глава Следственного комитета Иван Носкевич на пресс-конференции в Могилеве.

2020 год: не только «пузатые буржуи», но и «пацаненок»

Днем 29 мая Лукашенко приехал на Минский тракторный завод, где подробно высказывался о текущей кампании, а конкретно — о трех кандидатах в президенты. Но нас интересует лишь одна цитата.



Александр ЛукашенкоПрезидент Республики Беларусь Мужики там кипеж подняли, где-то кто-то ходит, кричит. Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил (участник пикета. — Прим. TUT.BY), когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10−12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам… — заметил президент. — На этого пацаненка (сотрудника милиции. — Прим. TUT.BY) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь? И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация — это лучшая реклама. Они это так понимают.

На самом деле Лукашенко говорил об инциденте в Могилеве , который, возможно, стал триггером к следующим событиям. Сергей Тихановский увидел, как экипаж ГАИ совершает маневр не по ПДД ради проверки документов у водителя, проигнорировавшего знак «Остановка, стоянка запрещена». Блогер возмутился, что инспектор сам нарушил правила, и попросил отпустить человека. И экипаж ГАИ действительно уехал.

Но буквально тем же вечером (примерно в 20.00, то есть через несколько часов после фразы президента) еще один очень похожий на описанный случай произошел в Гродно на пикете инициативной группы Светланы Тихановской. На месте находился ее муж — Сергей Тихановский. В результате инцидента, который мы покадрово разобрали здесь , популярного блогера задержали. Все было похоже на описание от Лукашенко: действия происходили в неродном для Тихановского городе, на милиционера якобы «навалились», и он действительно был молодым.

До сих пор Сергей Тихановский находится под стражей. Блогеру и еще семи лицам предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси. Позже глава СК Иван Носкевич сообщил, что по делу проходят 10 человек .

Кстати, 9 июня Александр Лукашенко вновь вспомнил о боевиках .

— Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. Чему тут удивляться? Чего так все удивляются: «Як Лукашенка адкажа»? Ответ будет один, вы прекрасно понимаете, — предупредил он.