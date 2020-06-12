О первой медицинской помощи

Источник материала: Mlife

Первая реакция – шок. Благо, я быстро вернулась к реальности и вызвала скорую помощь. Рядом с недугующим все время находилась женщина. В процессе разговора выяснилось, что она его родная сестра. Она и поделилась с обеспокоенными прохожими тем, что ее брат болен и периодически страдает от подобных приступов.

Отчетливо помню тот день. Момент, когда осознаешь, что ты могла стать не только свидетелем, но и причиной трагедии - ужасен. Ведь из-за незнания распознавать недуг и неумения оказывать первую медицинскую помощь может пострадать не только посторонний человек, но и близкий.

Дома, я принялась изучать информацию. Решила рассмотреть несколько вариантов: интернет и стационарное обучение. Сведения, которыми я так беспечно пренебрегала в школе на медицинской подготовке, пришлось восполнять самостоятельно.

И так. Если вы желаете обучиться навыкам оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях до прибытия медицинских работников, вам следует обратиться в учебно-тренировочной центр УО «Мозырский государственный медицинский колледж». Расположен он по адресу: г. Мозырь, ул. Котловца,31. Дополнительная информация по телефону 8 (0236) 24-01-57.

Так же, обучающие занятия по данной тематике проводятся в Белорусском Красном Кресте в Мозыре. Чтобы стать слушателем такой программы, необходимо связаться с председателем МРО БОКК – Еленой Мариненко. Контактный номер: 8 (0236) 32-21-73. Организация находится по адресу: ул. Пушкина, д. 53.

Для тех, кто желает освежить знания в памяти или не имеет возможности присутствовать на занятиях, имеется альтернативное решение в обличие интернета. На площадке «YouTube» Вы сможете найти, посмотреть и скачать видео с теорией и практикой оказания первой медицинской помощи. К примеру, канал под названием «+1 Обучение Первой Помощи» посвящён оказанию первой медицинской помощи, в том числе помощи пострадавшим в ДТП.

Напоследок, я бы хотела пожелать здоровья Вам и Вашим близким. Нет ничего ценнее жизни. И мы просто обязаны сделать всё, что в наших силах, чтобы избежать роковых ошибок в неожиданных поворотах судьбы.

Дина Матузко