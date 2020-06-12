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Команду ФК «Динамо-Минск» пополнил защитник бельгийского «Кортрейка» Андрей Бацула

12.06.2020 14:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Команду ФК «Динамо-Минск» пополнил защитник бельгийского «Кортрейка» Андрей Бацула

Футбольный клуб «Динамо-Минск» усиливает состав – команду пополнил украинский защитник бельгийского «Кортрейка» Андрей Бацула.

Он будет выступать на правах аренды. Срок соглашения составляет один год. Андрей Бацула на родине выступал за команды «Кремень», «Звезда» и «Александрия».  В 2018 году он перешел в «Кортрейк». За бельгийцев защитник провел 29 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи. 


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Теги: Минск
 
 
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Футбольный клуб «Динамо-Минск» усиливает состав – команду пополнил украинский защитник бельгийского «Кортрейка» Андрей Бацула. Он будет выступать на правах...
 
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