ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чемпионат Беларуси по футболу. Расписание матчей 12-14 июня

12.06.2020 10:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Беларусбанк – высшая лига» по футболу продолжится 12 июня двумя матчами 13-го тура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионат Беларуси по футболу. Расписание матчей 12-14 июня

На столичном стадионе «Трактор» отношения будут выяснять «Минск» и «Ислочь». Обе команды выступают не слишком удачно – «горожане» находятся вблизи зоны вылета, а «волки» не побеждают уже на протяжении четырех туров и занимают место в середине таблицы. Также сегодня пройдет матч между «Городеей» и «Слуцком».

Чемпионат Беларуси по футболу. Расписание матчей 12-14 июня

13 июня в расписании значатся три игры, а завершится тур в воскресенье, 14 июня. И снова три матча, центральным из которых, безусловно, будет дуэль лидеров – БАТЭ и «Шахтера».

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Беларусбанк – высшая лига» по футболу продолжится 12 июня двумя матчами 13-го тура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На столичном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вор решил, что отлично замаскировался, но его выдала собственная глупость (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика