В добрый путь, выпускники-2020! Пусть у вас все получится!

Источник материала: Ивьевский край

Говорят, что дети больше похожи на свое время, чем на своих отцов. Выпускники -2020 какие-то особенные: более серьезные, более задумчивые, более сосредоточенные, собранные. Но на них все те же элегантные и воздушные платья в пол, строгие модные костюмы, которые как будто призывают: «Давайте танцевать!». И все те же мечтательные взгляды в будущее. Смотрим и завидуем: самые красивые выпускницы 2020 живут именно в нашей районе! Как прошло главное торжество школьной жизни в 2020-м? В этом году изменилось празднование выпускных вечеров. Из-за эпидемиологической ситуации Министерство образования рекомендовало ограничиться вручением аттестатов.Формат вечера все учреждения выбирали самостоятельно.













Поддержать выпускников и разделить с ними радостный момент жизни пришли только самые близкие. Чтобы обезопасить молодежь, торжество организовали на улице, стулья расставили с соблюдением социальной дистанции. В зоне доступа - антисептик. Администрация - в масках и в перчатках.

В этом году школы в Беларуси окончили больше 50-ти тысяч одиннадцатиклассников.

Выпускной в условиях пандемии, безусловно, войдет в историю. Но в целом ничего не изменилось.Это был микс из веселья, чувства свободы и счастья, праздник, к которому готовились долго: придумывали творческие номера, разучивали песни и танцы, выбирали наряды и делали прически.





Торжественная часть –главный акцент праздника. Самые теплые чувства сохранит память о потрясающем моменте вручения аттестатов. Потому что душа каждого в эти минуты, как маленькая птица, в груди волновалась и билась. А на лице сверкала улыбка.

В Ивьевском районе 158 выпускников 11-х классов и 257 - 9-х получили аттестаты зрелости. Семи выпускникам учреждений образования района были вручены аттестаты особого образца с награждением золотой медалью. Четырнадцать выпускников 9-х классов окончили базовый школьный курс на «отлично». 60 учащихся оказались среди счастливчиков, награжденных похвальными листами за успехи в учебе.

Под неохватным синим небом легче вспоминать хорошее. Вчерашние школьники переворачивали в памяти страницы школьной жизни, вспоминали уроки и перемены, рассказывали о талантливых выпускниках и учителях, которые помогли им раскрыться.

У некоторых выпускников уже есть победы, которые помогли им определиться с будущим. Например, как у Антона Седеневского – победителя республиканской олимпиады по учебному предмету «Физическая культура и здоровье».

Выпускной вечер - незабываемый праздник, который остается в памяти на всю жизнь!

Впереди у вчерашних школьников важный период – вступительная кампания.

Мы хотим, чтобы вы, выпускники учреждений образования Ивьевского района, были счастливы! Пусть у вас все получится! Пусть у каждого из вамссамые смелые ваши мечты воплотятся в жизнь!





И.Холяво. С.Зенкевич (фото).