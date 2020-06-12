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Зрители выбрали самого величайшего киногероя в истории
12.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Любители фильмов выбрали своего величайшего киногероя всех времен, об этом сообщает журнал
Издание провело среди своих читателей опрос, чтобы выяснить, какой киногерой самый знаменитый и величайший. Люди пришли к выводу, что археолог Индиана Джонс, роль которого исполнил Харрисон Форд, — по праву может называть себя величайшим киногероем в истории. Вторую строчку рейтинга отдали Эллен Рипли из серии фильмов «Чужой» — ее сыграла Сигурни Уивер.
Замкнул тройку лидеров Железный человек в исполнении Роберта Дауни младшего. Полный список
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Любители фильмов выбрали своего величайшего киногероя всех времен, об этом сообщает журнал Empire. Издание провело среди своих читателей опрос, чтобы выяснить, какой...
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