В какие часы лучше загорать и купаться? Объясняет врач

Источник материала: Полымя





Оптимальное время для загара на пляже – с 8:00 до 12:30 и с 16:30 до 19:00. Нарушение этого графика может привести к обгоранию и перегреву, пишет ОНТ со ссылкой на ТАСС.

Оптимальное время купания

По словам руководителя ЛОР-клиники Владимиа Зайцева, время нахождения взрослого человека в воде не должно превышать 15-20 минут. В противном случае есть риск возникновения отита, фарингита и других заболеваний.

Чем опасна морская вода?

Долгое нахождение в морской воде может вызвать субатрофический и атрофический ринит из-за пересушивания слизистой носа. Также соленая вода способна пересушить и заднюю стенку глотки, а это ведет к фарингиту. Медик советует промывать нос и ротоглотку после купания чистой водой.

Последствия резкого попадания воды в нос

При прыжках в воду она резко попадает в нос и затекает в пазухи. Это чревато синуситом. Необходимо с осторожностью относиться к таким развлечениям.

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