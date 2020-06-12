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В какие часы лучше загорать и купаться? Объясняет врач

13.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В какие часы лучше загорать и купаться? Объясняет врач

Оптимальное время для загара на пляже – с 8:00 до 12:30 и с 16:30 до 19:00. Нарушение этого графика может привести к обгоранию и перегреву, пишет ОНТ со ссылкой на ТАСС.

Оптимальное время купания

По словам руководителя ЛОР-клиники Владимиа Зайцева, время нахождения взрослого человека в воде не должно превышать 15-20 минут. В противном случае есть риск возникновения отита, фарингита и других заболеваний.

Чем опасна морская вода?

Долгое нахождение в морской воде может вызвать субатрофический и атрофический ринит из-за пересушивания слизистой носа. Также соленая вода способна пересушить и заднюю стенку глотки, а это ведет к фарингиту. Медик советует промывать нос и ротоглотку после купания чистой водой.

Последствия резкого попадания воды в нос 

При прыжках в воду она резко попадает в нос и затекает в пазухи. Это чревато синуситом. Необходимо с осторожностью относиться к таким развлечениям.

#летний отдых #пляжи #безопасность на воде

ОНТ

 
 
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Оптимальное время для загара на пляже – с 8:00 до 12:30 и с 16:30 до 19:00. Нарушение этого графика может
 
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