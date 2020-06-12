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Радио «Мир» вошло в десятку самых популярных радиостанций в Беларуси

12.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Радио «Мир» вошло в десятку самых популярных музыкально-информационных радиостанций Беларуси. Его слушают 8,3% опрошенных, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Института социологии НАН республики.

В списке наиболее популярных также – «Радио Рокс» – 28,9%, «Русское радио» – 17,7%, «Радиус FM» – 14,3%, Unistar – 13,8%, «Юмор FM» – 13,5%, «Новое радио» – 11,7%, «Пилот FM» – 5,7%.

Треть опрошенных призналась, что проводит за прослушиванием радио не более одного часа в день, практически каждый четвертый (24,3%) – от одного до двух часов, а каждый пятый (21,5%) – более четырех часов. При этом чаще всего радио включают в будние дни в утреннее время и выходные – в обед.

Участники опроса преимущественно слушают радио с помощью радиоприемника (64,2%) и автомагнитолы (38,8%). 17,4% респондентов используют мобильный телефон, планшет, персональный компьютер или ноутбук.

Исследование проводилось в апреле – мае этого года методом телефонных опросов на основе компьютеризированной системы CATI ASSO в Минске, во всех областных центрах и городах Беларуси с населением свыше 100 тысяч человек. Объем выборки – 600 человек.

Напомним, 26 мая радио «Мир» в Беларуси отпраздновало 23-й день рождения.



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Теги: Минск
 
 
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Треть опрошенных призналась, что проводит за прослушиванием радио не более одного часа в день, практически каждый четвертый (24,3%) – от одного до двух часов, а каждый...
 
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