На смену жаре придут дождь и гроза

Источник материала: Mlife



Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый.



Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная днем +18..+24°С, по югу +25..+29°С. Атмосферное давление ночью вырастет на 2-4 мм рт. ст., днем существенно не изменится.



14-15 июня погоду в Мозыре будут формировать малоподвижные фронтальные разделы и неустойчивая влажная воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода.



14 июня дождь, днем сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха ночью в юго-восточных районах +18..+19°С, днем +24..+29°С.



15 июня на большей части территории страны кратковременные дожди, ночью в отдельных районах сильные дожди. Местами грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+19°С, в юго-восточных районах днем до +29°С.