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На смену жаре придут дождь и гроза

12.06.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife


Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная днем +18..+24°С, по югу +25..+29°С. Атмосферное давление ночью вырастет на 2-4 мм рт. ст., днем существенно не изменится.

14-15 июня погоду в Мозыре будут формировать малоподвижные фронтальные разделы и неустойчивая влажная воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода.

14 июня дождь, днем сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха ночью в юго-восточных районах +18..+19°С, днем +24..+29°С.

15 июня на большей части территории страны кратковременные дожди, ночью в отдельных районах сильные дожди. Местами грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+19°С, в юго-восточных районах днем до +29°С.
 
 
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13 июня погодные условия будет определять фронтальный раздел, смещающийся с севера, вслед за которым в нашу страну будет поступать прохладная воздушная масса....
 
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