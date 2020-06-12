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На смену жаре придут дождь и гроза
Источник материала: Mlife
Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый.
Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная днем +18..+24°С, по югу +25..+29°С. Атмосферное давление ночью вырастет на 2-4 мм рт. ст., днем существенно не изменится.
14-15 июня погоду в Мозыре будут формировать малоподвижные фронтальные разделы и неустойчивая влажная воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода.
14 июня дождь, днем сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха ночью в юго-восточных районах +18..+19°С, днем +24..+29°С.
15 июня на большей части территории страны кратковременные дожди, ночью в отдельных районах сильные дожди. Местами грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+19°С, в юго-восточных районах днем до +29°С.
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13 июня погодные условия будет определять фронтальный раздел, смещающийся с севера, вслед за которым в нашу страну будет поступать прохладная воздушная масса....
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