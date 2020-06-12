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Мотоблок перевернулся и переехал выпавшую из него пассажирку в Речицком районе

12.06.2020 16:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель и пассажирка мотоблока получили травмы в аварии, которая произошла днем 11 июня в деревне Храбрый Речицкого района. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Предварительно установлено, что 53-летний водитель мотоблока не справился с управлением и выехал на левую по ходу движения обочину, где транспортное средство перевернулось.

В результате опрокидывания водитель и 51-летняя пассажирка вылетели на дорогу, где последнюю переехал оставшийся без управления мотоблок. С телесными повреждениями обоих госпитализировали в травматологическое отделение больницы.

 
 
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