Мотоблок перевернулся и переехал выпавшую из него пассажирку в Речицком районе

Источник материала: Tut.by

Водитель и пассажирка мотоблока получили травмы в аварии, которая произошла днем 11 июня в деревне Храбрый Речицкого района. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Предварительно установлено, что 53-летний водитель мотоблока не справился с управлением и выехал на левую по ходу движения обочину, где транспортное средство перевернулось.

В результате опрокидывания водитель и 51-летняя пассажирка вылетели на дорогу, где последнюю переехал оставшийся без управления мотоблок. С телесными повреждениями обоих госпитализировали в травматологическое отделение больницы.