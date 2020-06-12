Где в Ганцевичах не будет горячей воды на следующей неделе?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

По информации КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ», в связи с производством ремонтных работ на центральных тепловых сетях будет прекращена подача горячего водоснабжения с 16 июня 2020 года по 20 июня 2020 года в жилые дома, расположенные по следующим адресам: г. Ганцевичи, ул. Строителей №№ 23, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, ясли-сад № 1; а также с 16 июня 2020 года по 31 июля 2020 года в жилые дома, расположенные по следующим адресам: г. Ганцевичи, ул. Заводская №№ 10, 12, 14, 16.

Оплата за данный период начисляться не будет.

Администрация ЖКХ приносит извинения за временные неудобства.

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