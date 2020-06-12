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Этой зависимости подвержены 42 процента людей. Проверьте, нет ли вас среди них

12.06.2020 16:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.by

Оказывается, к полезному тоже можно пристраститься. Например, к тренировкам в спортзале. Да так, что это серьезно подрывает психику и здоровье…

Фитнес-зависимость — навязчивое стремление заниматься физическими упражнениями и зацикленность на собственном внешнем виде, пишет РБК. «Ломки» тоже присутствуют: нет тренировок 24-36 часов – и человек уже испытывает раздражение, тревогу, усталость и чувство вины. Казалось бы, что здесь плохого? Однако если желание стать стройнее и сильнее выйдет из-под контроля, появится много проблем.

Почему фитнес затягивает

Согласно исследованию французских психиатров, фитнес-зависимости подвержены около 42% людей. Причем это относится в равной степени как к мужчинам, так и женщинам. Все начинается со стремления усовершенствовать свое тело, сделать его более подтянутым. Самостоятельно или с помощью инструктора человек подбирает индивидуальную нагрузку. Поначалу тяжело. Несмотря на это, он продолжает регулярно заниматься, а в какой-то момент понимает, что больше не получает желаемого удовлетворения от тренировок. Чтобы снова испытывать приятное ощущение подъема после занятий, он начинает постоянно увеличивать интенсивность и длительность выполнения упражнений, проводя все свободное время в тренажерном зале. При этом фитнес-наркоман зацикливается на мельчайших изъянах своей фигуры.

По словам финских ученых, хорошее самочувствие после тренировок легко объяснить с помощью биохимии. При выполнении упражнений в мозге активно синтезируется гормон счастья — эндорфин. По своей химической структуре он напоминает сильные обезболивающие. Этот гормон заглушает мышечную боль, улучшает настроение, снижает уровень стресса, вызывает удовольствие и беспричинную радость. Таким образом активируется система вознаграждения мозга, и новоиспеченный спортсмен становится заложником «эйфорической памяти». Другими словами, он подсаживается на фитнес, как на наркотики или спиртное. А когда наш организм приспосабливается к таким выбросам эндорфина, увеличивается количество рецепторов, которые его воспринимают. В результате гормона радости требуется все больше и больше.

Чем опасна фитнес-зависимость

Первые проблемы возникают тогда, когда появляется привыкание к веществам, вызывающим состояние легкой эйфории. Так как любителям фитнеса хочется испытать приятные ощущения вновь, они начинают пропускать дни отдыха и продолжают заниматься в зале даже после появления болевых ощущений. Это чревато повреждением сухожилий и суставов, растяжением связок и даже переломами. У девушек также повышается риск нарушений менструального цикла. Кроме того, во время тренировок в организме активно вырабатывается кортизол, гормон стресса. Из-за его переизбытка накапливаются жировые отложения, задерживается вода и усиливается аппетит — это наиболее распространенные побочные эффекты от изнурительных тренировок. Поэтому вместо стройного тела фитнес-наркоманы рискуют получить прямо противоположный результат.

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Из-за перегрузок и недостатка отдыха ухудшается иммунитет, а органы быстрее изнашиваются. Другая опасная особенность спортивной зависимости — ее легко заменить химической. Например, алкогольной. И в том и в другом случае в организме синтезируются практически одни и те же гормоны. А поскольку наш мозг не чувствует значительной разницы при переходе на альтернативные источники удовольствия, увлеченные фанаты фитнеса могут пристраститься и к психоактивным веществам. Во многом именно этим объясняется высокий процент пьющих и наркоманов среди бывших спортсменов: таким способом они пытаются получить дозу нейромедиаторов, к которой привыкли. И наоборот, в состав большинства программ лечения от наркомании включены интенсивные тренировки — чтобы заменить одну пагубную привычку другой, менее вредной.

Спортивная зависимость негативно сказывается и на личных отношениях. Так как физическая нагрузка становится основной потребностью фитнесголика, у него постепенно пропадает интерес к окружающему миру и общению с людьми. Такой человек пропускает любые социальные активности: он без колебаний отменяет романтические свидания и запланированные встречи с друзьями ради пары дополнительных часов, проведенных на тренажерах. По той же причине он может откладывать важные дела, не ходить учебу или не выполнять рабочие задачи в отведенный срок. Таким образом начинается застой во всех сферах его жизни, кроме фитнеса.

Основные симптомы

Важно отличать настоящую спортивную зависимость от здорового увлечения фитнесом. Например, если вы тренируетесь в первую очередь для поддержания здоровья, причин волноваться нет. Насторожиться стоит в том случае, если ваша главная цель —  формирование идеальной фигуры, соответствующей модным тенденциям. Фитнесголики проводят много времени перед зеркалом, рассматривая рельеф своего тела. При этом они не могут отказаться от тренировок — сама мысль о пропуске занятий становится недопустимой.

Другой яркий симптом: зависимые от спорта увеличивают физические нагрузки и их длительность, даже несмотря на травмы, болезни или запреты врача. Как правило, они посещают зал каждый день и выполняют одни и те же упражнения в строго запланированном порядке.

Время, выделенное для физических упражнений, приобретает для человека первостепенное значение. Оно формирует распорядок его дня, а финансы теперь распределяются так, чтобы их хватало на покупку спортивного питания и поддержание диеты. Если какая-то личная или деловая встреча пересекается с проведением тренировки, фитнес-наркоман отдает предпочтение последней. Поэтому ему не хватает не только сил, но и времени на любые другие дела, кроме спорта. Изнуряя свой организм интенсивными нагрузками и питанием с пониженной калорийностью, человек становится тревожным и нервным. Он зациклен на сжигании калорий и не прекращает тренироваться даже после получения травм. Если же по каким-то причинам у фитнесголика не получается попасть в спортзал, он замыкается в себе и начинает испытывать чувство вины.

Как избежать зависимости

Если программа тренировок составлена грамотно, занятия спортом поднимают настроение, улучшают обменные процессы, повышают иммунитет, укрепляют скелет, делают тело гармоничным и выносливым. Кроме того, умеренные физические нагрузки защищают нас от различных заболеваний — простуды, диабета, остеопороза, нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. Если же человек злоупотребляет фитнесом, проблем только прибавится. Поэтому так важно прислушиваться к своим ощущениям. Если вы стали заниматься слишком интенсивно и еженедельно повышаете объем нагрузок на 10%, начните менять свое мышление и поведение. Специалисты советуют временно прервать тренировки и заняться чем-то приятным, а в будущем — ограничить продолжительность занятий в зале и строго придерживаться этого регламента.

По словам психологов, фитнес-зависимость обычно формируется на фоне различных психологических проблем. Часто с помощью спорта люди пытаются сбежать от реальности. Например, от каких-то тревожных мыслей, беспокойства, тоски, одиночества, заниженной самооценки, застоя в карьере или расстройства пищевого поведения. Попытайтесь разобраться, что дают тренировки именно вам — это поможет найти выход из ситуации без насилия над собой. Если самостоятельно справиться с зависимостью даже после корректировки программы с тренером не получилось, обратитесь за помощью к психотерапевту.

 
 
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Оказывается, к полезному тоже можно пристраститься. Например, к тренировкам в спортзале. Да так, что это серьезно подрывает психику и здоровье…
 
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