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На параде Победы в Москве впервые покажут «адскую молотилку»

12.06.2020 18:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На параде Победы широкой общественности впервые будет продемонстрирован зенитный комплекс 2С38 «Деривация-ПВО», пишет Lenta.ru, ссылаясь на «Известия». По информации газеты, данное оружие только готовят к подготовке завершающих государственных испытаний, которые должны состояться в 2021 году.

«На параде 24 июня несколько таких гусеничных машин впервые пройдут по Красной площади. Затем их отправят на финальную доработку. Военные специалисты проверят функционирование всех узлов и агрегатов, а также вооружение», — пишет издание.

Газета отмечает, что подготовка и приемо-сдаточные тесты двух опытных образцов завершатся в декабре, тогда как финальные госиспытания состоятся только в начале 2021 года. По их итогам Минобороны России должно принять решение о принятии на вооружение 2С38 «Деривация-ПВО».

В марте 2019 года телеканал «Звезда» напомнил, что 2С38 «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57−2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.

В январе 2018 года на сайте корпорации «Уралвагонзавод» появились фотографии опытного образца боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса, создаваемого в рамках проекта «Деривация-ПВО».

 
 
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Орудие готовится к завершающим испытаниям.
 
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