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Лукашенко: Белгазпромбанк попал в поле зрения правоохранителей в 2016 году

12.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко сегодня находился с рабочей поездкой в Полоцке. Основная тема разговора – работа жилищно-коммунальной сферы не только города, но и страны. Есть положительные изменения. Но 20% всех обращений, поступивших в администрацию президента, касаются сферы ЖКХ.

После разговора с руководством региона Александр Лукашенко пообщался с жителями Полоцка и корреспондентами. Так, журналист телеканала «МИР» поинтересовалась у главы государства его мнением о событиях вокруг банка «Газпрома» в Беларуси. Накануне там сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыск. Возбуждено уголовное дело. Один из претендентов в кандидаты президента тесно связан с этим банком.

«Работали по этому банку и по ним с 2016 года. Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне... Но иностранцы информацию нам (с 2016 года мы просили) предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия. Поэтому появились вопросы. Как перед богом клянусь, что мне это сейчас в предвыборной кампании не нужно. Потому что будут кричать: боится кого-то, слабый, нагнетает ситуацию. Я никого не боюсь, я всех уже отбоялся», – сказал Лукашенко.

Также в Полоцке президент посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь.



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Александр Лукашенко сегодня находился с рабочей поездкой в Полоцке. Журналист телеканала «МИР» поинтересовалась у главы государства его мнением о событиях...
 
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