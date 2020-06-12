Лукашенко: Белгазпромбанк попал в поле зрения правоохранителей в 2016 году

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко сегодня находился с рабочей поездкой в Полоцке. Основная тема разговора – работа жилищно-коммунальной сферы не только города, но и страны. Есть положительные изменения. Но 20% всех обращений, поступивших в администрацию президента, касаются сферы ЖКХ.

После разговора с руководством региона Александр Лукашенко пообщался с жителями Полоцка и корреспондентами. Так, журналист телеканала «МИР» поинтересовалась у главы государства его мнением о событиях вокруг банка «Газпрома» в Беларуси. Накануне там сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыск. Возбуждено уголовное дело. Один из претендентов в кандидаты президента тесно связан с этим банком.

«Работали по этому банку и по ним с 2016 года. Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне... Но иностранцы информацию нам (с 2016 года мы просили) предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия. Поэтому появились вопросы. Как перед богом клянусь, что мне это сейчас в предвыборной кампании не нужно. Потому что будут кричать: боится кого-то, слабый, нагнетает ситуацию. Я никого не боюсь, я всех уже отбоялся», – сказал Лукашенко.



Также в Полоцке президент посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь.