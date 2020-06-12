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«В этом году в Минской области реализуется ряд социальных проектов». Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетил Молодечно

12.06.2020 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С развитием энергетической отрасли Молодечненского района 12 июня ознакомился глава Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко посетил ряд предприятий региона, а также пообщался с трудовыми коллективами.

Первая точка маршрута – филиал «Молодечненские электрические сети». Организация обслуживает сразу четыре региона Минщины: Молодечненский, Воложинский, Вилейский и Мядельский районы.

«В этом году в Минской области реализуется ряд социальных проектов». Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетил Молодечно

Внимание именно к энергетической отрасли неслучайно. С вводом БелАЭС электрические сети как области, так и страны в целом ждет немало изменений. В частности, на многих предприятиях сферы планируется установка электрических котлов. Молодечненский район – не исключение. Сейчас здесь строят электрокотельную мощностью 40 мегаватт и подстанцию на 110 киловатт для поставок туда электричества. В будущем этот объект будет способоствовать интеграции АЭС в белорусскую энергосистему.

«В этом году в Минской области реализуется ряд социальных проектов». Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетил Молодечно

«В этом году в Минской области реализуется ряд социальных проектов». Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетил Молодечно

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Как будет развиваться дальше Молодечно... Вы знаете, что этот город входит в число тех городов, выработана программа «Города – 80-тысячники». Вместе с Минским облисполкомом эти задачи будут решаться.

Хотел бы отметить, что вообще в этом году в Минской области реализуется ряд социальных проектов. Я имею в виду строительство детских садов, учебных заведений.

«В этом году в Минской области реализуется ряд социальных проектов». Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетил Молодечно

«В этом году в Минской области реализуется ряд социальных проектов». Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетил Молодечно

Также Игорь Сергеенко посетил предприятие «ЭНЭФ», которое занимается выпуском электротехнической продукции. Основная часть идет на экспорт. Сотрудничают здесь и с белорусскими заводами. В частности, на производстве изготавливают освещение для автобусов, трамваев, вагонов метро.

«В этом году в Минской области реализуется ряд социальных проектов». Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетил Молодечно

«В этом году в Минской области реализуется ряд социальных проектов». Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетил Молодечно

«В этом году в Минской области реализуется ряд социальных проектов». Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетил Молодечно

«В этом году в Минской области реализуется ряд социальных проектов». Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетил Молодечно

В целом, глава Администрации положительно оценил работу предприятия.

Люди в материале: Игорь Сергеенко

 
 
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Новости Беларуси. С развитием энергетической отрасли Молодечненского района 12 июня ознакомился глава Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24...
 
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