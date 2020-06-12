Кадровое назначение. В Солигорском райисполкоме новый заместитель председателя.

СПРАВОЧНО:



Мисько Андрей Леонидович родился 16 марта 1977 года в г. Солигорске Минской области. В 2009 году окончил Московский государственный открытый университет по специальности «электроснабжение», в 2011 году – Институт переподготовки и повышения квалификации МЧС Республики Беларусь по специальности «предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций».



С 1996 по 2018 гг. проходил службу в органах внутренних дел, МЧС Республики Беларусь. С марта 2018 г. – занимал должность начальника Солигорской спасательной станции Минской областной организации ОСВОД.



Награжден медалью «За безупречную службу» III степени (2012 г.).



8 июня 2020 года назначен на должность заместителя председателя Солигорского районного исполнительного комитета.

