ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кадровое назначение. В Солигорском райисполкоме новый заместитель председателя.

12.06.2020 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


8 июня 2020 10:59 9606

Кадровое назначение. В Солигорском райисполкоме новый заместитель председателя.

Автор: Эдуард Кидяев.

8 июня 2020 года в Солигорском районном исполнительном комитете на должность заместителя председателя Солигорского районного исполнительного комитета назначен Андрей Леонидович Мисько.

СПРАВОЧНО:

Мисько Андрей Леонидович родился 16 марта 1977 года в г. Солигорске Минской области. В 2009 году окончил Московский государственный открытый университет по специальности «электроснабжение», в 2011 году – Институт переподготовки и повышения квалификации МЧС Республики Беларусь по специальности «предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций».

С 1996 по 2018 гг. проходил службу в органах внутренних дел, МЧС Республики Беларусь. С марта 2018 г. – занимал должность начальника Солигорской спасательной станции Минской областной организации ОСВОД.

Награжден медалью «За безупречную службу» III степени (2012 г.).

8 июня 2020 года назначен на должность заместителя председателя Солигорского районного исполнительного комитета.

Кадровое назначение. В Солигорском райисполкоме новый заместитель председателя.

Источник: сайт Солигорского райисполкома.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 июня 2020 10:59 9606 Кадровое назначение. В Солигорском райисполкоме новый...
 
Новости дня
Новости разные
 
На «Сахарном» девятиклассник воровал и перепродавал велосипеды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика