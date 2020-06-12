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Кадровое назначение. В Солигорском райисполкоме новый заместитель председателя.
12.06.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
8 июня 2020 10:59 9606
Кадровое назначение. В Солигорском райисполкоме новый заместитель председателя.
8 июня 2020 года в Солигорском районном исполнительном комитете на должность заместителя председателя Солигорского районного исполнительного комитета назначен Андрей Леонидович Мисько.
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Источник: сайт
©Информационный отдел
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8 июня 2020 10:59 9606 Кадровое назначение. В Солигорском райисполкоме новый...
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