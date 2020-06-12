11 июня 2020 года (четверг) по телефону 33-18-01 с 09.00 до 10.00 состоится прямая телефонная линия с заместителем главного государственного санитарного врача Солигорского района Ахрамович Викторией Николаевной.

Прямая телефонная линия — это возможность задать интересующий вас вопрос и получить оперативный и компетентный ответ, сообщить сведения, касающиеся санитарно-эпидемиологического благополучия населения.



Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц в ГУ «Солигорский зональный ЦГиЭ» осуществляется в соответствии с заявительным принципом «одно окно», действует телефон «Доверия» и «Горячая линия» тел.165

