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Состоится прямая телефонная линия с заместителем главного государственного санитарного врача Солигорского района.
12.06.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
5 июня 2020 15:01 591
Состоится прямая телефонная линия с заместителем главного государственного санитарного врача Солигорского района.
11 июня 2020 года (четверг) по телефону 33-18-01 с 09.00 до 10.00 состоится прямая телефонная линия с заместителем главного государственного санитарного врача Солигорского района Ахрамович Викторией Николаевной.
Прямая телефонная линия — это возможность задать интересующий вас вопрос и получить оперативный и компетентный ответ, сообщить сведения, касающиеся санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ” по информации сайта
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Состоится прямая телефонная линия с заместителем главного государственного санитарного врача Солигорского района.
5 июня 2020 15:01 591 Состоится прямая телефонная линия с заместителем...
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