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Состоится прямая телефонная линия с заместителем главного государственного санитарного врача Солигорского района.

12.06.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


5 июня 2020 15:01 591

Состоится прямая телефонная линия с заместителем главного государственного санитарного врача Солигорского района.

Автор: Эдуард Кидяев.

11 июня 2020 года (четверг) по телефону 33-18-01 с 09.00 до 10.00 состоится прямая телефонная линия с заместителем главного государственного санитарного врача Солигорского района Ахрамович Викторией Николаевной.

Состоится прямая телефонная линия с заместителем главного государственного санитарного врача Солигорского района.

Прямая телефонная линия — это возможность задать интересующий вас вопрос и получить оперативный и компетентный ответ, сообщить сведения, касающиеся санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц в ГУ «Солигорский зональный ЦГиЭ» осуществляется в соответствии с заявительным принципом «одно окно», действует телефон «Доверия» и «Горячая линия» тел.165

Состоится прямая телефонная линия с заместителем главного государственного санитарного врача Солигорского района.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ” по информации сайта Солигорского РИК.

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