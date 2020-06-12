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Лукашено рассказал, какие вопросы беспокоят население

12.06.2020 15:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент, находясь с рабочей поездкой в Полоцке, провел совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

Александр Лукашенко рассказал, что когда-то, встречаясь с руководителем инициативной группы, попросил, чтобы продолжали сбор подписей, хотя их было уже достаточное количество.

"Я тогда попросил не потому, что нам не хватает подписей. Мы получаем огромный массив информации снизу - о том, что там происходит. Вся она анализируется, и основные вопросы, которые волнуют людей, выкристаллизовываются - и на стол президенту. Постоянно до четверти всех вопросов - это услуги ЖКХ и что надо делать с жилищно-коммунальным хозяйством. Поэтому месяц назад в плане контроля за выполнением моих поручений было определено это совещание. Это решение не вчерашнего дня", - пояснил белорусский лидер.

Он отметил, что в предвыборный период любое заявление, действие, шаги президента сейчас рассматриваются "альтернативщиками" под увеличительным стеклом, везде ищут подводные камни.

"Никаких подводных камней. Просто нам нужно заниматься этим вопросом, очень важным, волнующим наших людей. Мы и впредь будем этими вопросами заниматься", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Возвращаясь к теме совещания, президент обратил внимание, что в отношении качества услуг ЖКХ достаточно часто слышна критика. При этом, конечно, есть разные люди, в том числе и так называемые жалобщики, но их единицы.

"Но и к ним надо присмотреться, ведь и они иногда правду говорят", - заметил Александр Лукашенко.

 
 
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Президент, находясь с рабочей поездкой в Полоцке, провел совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.
 
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