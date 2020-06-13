И снова ямы и лужи у наших подъездов. Примеры плохого благоустройства на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Свежая порция критики от наших читателей в сторону тех, кто занимается благоустройством и ремонтом, — на « Доску позора » в этот раз пришло очень много примеров «пропавших» тротуаров, ям во дворах и луж под подъездами. Вот что нам прислали.

Минск, улица Сердича, 22. В течение двух дней после публикации над подъездом появился новый светильник.



Фото предоставлено читателем

А вот как облегчили жизнь жителям дома № 18 по Игуменскому тракту — сделали аккуратный пандус у входа в подъезд.







Дзержинск. Вот такой щебень высыпали в частном секторе в центре (до исполкома 300 метров). Если присмотреться, то это не совсем щебень, а скорее строительный мусор из смеси кирпича, бетона, керамики, стекла, гвоздей, металла. Люди пишут, что вид ужасный, функциональность под вопросом.









Минск, улица Подольская. Здесь замечен пешеходный переход, который существует сам по себе, без продолжения в виде тротуаров с двух сторон.



Фото предоставлено читателем

Пешеходный переход по улице Халтурина в Минске. Вопрос: куда по нему нужно переходить?



Фото предоставлено читателем

Минск, пешеходный переход у перекрестка улиц Гусовского и Харьковской. Ранее люди жаловались на отсутствие дорожки на второй стороне:



Фото предоставлено читателем

И вот ее там сделали, вернее прорыли.



Фото предоставлено читателем

Агрогородок Петришки, 30 км от Минска. У дома № 6 по улице Солнечной осенью заменили старые трубы на новые. Вопросы у жильцов к строителям появились еще тогда: меняли только трубу с холодной водой. «Неужели с горячей водой труба ржавеет медленнее?» — спрашивали люди.



Фото предоставлено читателем

Но больше всего их интересовало, когда же им вернут асфальт на придворовой территории. Строители пообещали, что он будет новый. И асфальт появился, но только в виде крошки: «Привезли, насыпали, ногами затоптали. Даже бордюры не стали на место устанавливать — они продолжают валяться под забором», — жалуются жители двора.



Фото предоставлено читателем

Кореличи, улица Поплавская. Люди пишут, что здесь зимой и летом проехать можно с трудом. А чтобы пройти, надо топать вдоль забора детского садика. Кроме того, здесь нет уличного освещения.









Гродно, улица Лиможа. Люди пишут, что во дворах домов № 34, 36, 38, 42 установили видеонаблюдение. А вот на песочницу и лавочку денег не хватило.









Минск, проспект Независимости. В 2018 году во дворе домов № 76 и 78 была проведена реконструкция. Однако, по мнению читателя, проектировщики некоторые моменты не доработали. Например, они не учли сложившуюся схему пешеходных связей и некоторые старые дорожки убрали. Это никак не повлияло на выбор оптимального маршрута местными жителями — об этом говорит «народная тропа» на месте бывшей дорожки.





Кроме того, выходы пешеходных дорожек на проезжую часть были выполнены без ограждающих устройств, препятствующих парковке на них автотранспорта.





Спортивная площадка эта была ограждена секционным забором из сетки-рабицы, который заменили на секционный из оцинкованного металла. Как показало время (очень короткий промежуток), сетка была куда прочнее — крепления секций уже деформированы и свои функции не выполняют, секции сетки разорваны по сварным соединениям.









Минск, улица Домбровская. На фото — пешеходная дорожка с остатками асфальта.





Минск, улица Кошевого, 10, 4-й подъезд. Проблема небольшая, но постоянная: перед подъездом провалилась тротуарная плитка, и зимой здесь ледяной каток, а летом — лужа.



Фото предоставлено читателем

А вот какие лужи собираются после дождя возле подъездов дома № 37 по улице 8 Марта в Старых Дорогах. Такую ситуацию жители стали наблюдать после капитального ремонта дома и двора.



Фото предоставлено читателем

Молодечно, улица Великий Гостинец, 111. Так выглядят стоянка у жилого дома и подъезд к магазину «Рублевский»: огромные ямы и разбитый асфальт. Люди пишут, что наблюдают это безобразие уже не первый год, но на ремонт, как им сказали в УП «Коммунальник», в 2020 году денег нет.



Фото предоставлено читателем

Барановичи, улица Заслонова, между 14-м и 16-м домами. Так здесь «работает» ливневая канализация уже более 30 лет. И это после небольшого дождика.



Фото предоставлено читателем

Минск, проспект Дзержинского. Читатель заметил рядом с пешеходной зоной место для скамейки. Саму скамейку он так и не нашел.



Фото предоставлено читателем

Солигорск. Возле лесопарковой зоны и санатория «Березка» есть тротуар, который обрывается на полпути. Разгадка есть: чтобы продолжить путь по тротуару, а не по тропинке, нужно перейти на другую сторону дороги.









Гомель. Здесь «замуровали» колодец на остановке «Электроаппаратура».



Фото предоставлено читателем

Опытный сантехник, взглянув на это фото, посоветовал в следующий раз использовать однотонный резиновый шланг (шутка). На самом деле так вообще делать нельзя. Для этого есть специальные трубы.



Фото предоставлено читателем

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.