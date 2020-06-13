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И снова ямы и лужи у наших подъездов. Примеры плохого благоустройства на «Доске позора»
Источник материала: Tut.by
Свежая порция критики от наших читателей в сторону тех, кто занимается благоустройством и ремонтом, — на «
Минск, улица Сердича, 22. В течение двух дней после публикации над подъездом появился новый светильник.
А вот как облегчили жизнь жителям дома № 18 по Игуменскому тракту — сделали аккуратный пандус у входа в подъезд.
Дзержинск. Вот такой щебень высыпали в частном секторе в центре (до исполкома 300 метров). Если присмотреться, то это не совсем щебень, а скорее строительный мусор из смеси кирпича, бетона, керамики, стекла, гвоздей, металла. Люди пишут, что вид ужасный, функциональность под вопросом.
Минск, улица Подольская. Здесь замечен пешеходный переход, который существует сам по себе, без продолжения в виде тротуаров с двух сторон.
Пешеходный переход по улице Халтурина в Минске. Вопрос: куда по нему нужно переходить?
Минск, пешеходный переход у перекрестка улиц Гусовского и Харьковской. Ранее люди жаловались на отсутствие дорожки на второй стороне:
И вот ее там сделали, вернее прорыли.
Агрогородок Петришки, 30 км от Минска. У дома № 6 по улице Солнечной осенью заменили старые трубы на новые. Вопросы у жильцов к строителям появились еще тогда: меняли только трубу с холодной водой. «Неужели с горячей водой труба ржавеет медленнее?» — спрашивали люди.
Но больше всего их интересовало, когда же им вернут асфальт на придворовой территории. Строители пообещали, что он будет новый. И асфальт появился, но только в виде крошки: «Привезли, насыпали, ногами затоптали. Даже бордюры не стали на место устанавливать — они продолжают валяться под забором», — жалуются жители двора.
Кореличи, улица Поплавская. Люди пишут, что здесь зимой и летом проехать можно с трудом. А чтобы пройти, надо топать вдоль забора детского садика. Кроме того, здесь нет уличного освещения.
Спортивная площадка эта была ограждена секционным забором из сетки-рабицы, который заменили на секционный из оцинкованного металла. Как показало время (очень короткий промежуток), сетка была куда прочнее — крепления секций уже деформированы и свои функции не выполняют, секции сетки разорваны по сварным соединениям.
Минск, улица Домбровская. На фото — пешеходная дорожка с остатками асфальта.
Минск, улица Кошевого, 10, 4-й подъезд. Проблема небольшая, но постоянная: перед подъездом провалилась тротуарная плитка, и зимой здесь ледяной каток, а летом — лужа.
А вот какие лужи собираются после дождя возле подъездов дома № 37 по улице 8 Марта в Старых Дорогах. Такую ситуацию жители стали наблюдать после капитального ремонта дома и двора.
Молодечно, улица Великий Гостинец, 111. Так выглядят стоянка у жилого дома и подъезд к магазину «Рублевский»: огромные ямы и разбитый асфальт. Люди пишут, что наблюдают это безобразие уже не первый год, но на ремонт, как им сказали в УП «Коммунальник», в 2020 году денег нет.
Барановичи, улица Заслонова, между 14-м и 16-м домами. Так здесь «работает» ливневая канализация уже более 30 лет. И это после небольшого дождика.
Минск, проспект Дзержинского. Читатель заметил рядом с пешеходной зоной место для скамейки. Саму скамейку он так и не нашел.
Солигорск. Возле лесопарковой зоны и санатория «Березка» есть тротуар, который обрывается на полпути. Разгадка есть: чтобы продолжить путь по тротуару, а не по тропинке, нужно перейти на другую сторону дороги.
Гомель. Здесь «замуровали» колодец на остановке «Электроаппаратура».
Опытный сантехник, взглянув на это фото, посоветовал в следующий раз использовать однотонный резиновый шланг (шутка). На самом деле так вообще делать нельзя. Для этого есть специальные трубы.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.
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Примеры плохого благоустройства на «Доске позора».
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