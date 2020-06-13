Многодетная женщина-блогер из Краснодарского края забеременела от взрослого пасынка. И узнала, что такое травля

Источник материала: Tut.by

На этой неделе одной из самых обсуждаемых в Сети стала история 35-летней Марины Балмашевой, блогера из небольшого города Славянск-на-Кубани. Многодетная мать, которая решилась на смелый шаг в личной жизни, вмиг превратилась из примера для подражания в объект травли. Сегодня делимся ее историей.

В 21 год Марина познакомилась со своим будущим мужем Алексеем, который старше нее на 10 лет. У пары никак не получалось завести детей, поэтому они решили, что их путь — усыновление. Сначала они забрали двойняшек, а потом, когда поняли, что справляются, решили сделать свою семью больше. За 13 лет совместной жизни они приняли в свой дом 5 детей, младшая — девочка с синдромом Дауна по имени Даша.

Некоторое время инстаблогер описывала только позитивные стороны своей жизни, рассказывала о том, что быть матерью — это счастье, а муж помогает ей во всем, не разделяя обязанности на мужские и женские.

Со временем выяснилось, что все не так просто: у нескольких из приемных детей были серьезные проблемы со здоровьем, и молодой женщине, которая в течение нескольких лет стала мамой пятерых, приходится непросто.

Марина начала заедать стресс, и через некоторое время весила 132 кг. От этого пострадало не только физическое здоровье, но и эмоциональное состояние женщины, поэтому она решила все поменять и вернуться в форму, которая была у нее до брака с Алексеем. Женщина признается, что устала за эти годы быть только мамой, поэтому блог о похудении «Жрать или жить?», который помог многим женщинам, стал для нее отдушиной.

Марина откровенно рассказывала о процессе похудения и о проблемах, с которыми она столкнулась на пути к здоровью и лучшей форме. Женщина честно призналась, что после фантастического похудения (она сбросила половину веса) ей пришлось пойти на пластическую хирургию, чтобы убрать «лишнюю» кожу. Фото «до» и «после», которыми поделилась блогер, вдохновили аудиторию в 400 тысяч человек. Женщина начала зарабатывать и стала экономически независимой.

Последствия этого, а также, вероятно, преображения не заставили себя ждать: Марина объявила, что разводится с мужем. Пояснила, что за эти годы чувствовала себя не любимой женщиной, а тягловой лошадью, и забыла, кто она есть и чего хочет от жизни.

— Многие вещали, как надо терпеть, любить, носить на руках и радоваться, что мужик не бьет, не пьет. Мне этого мало. Нельзя жить в проблемах, даже ради детей. Вы им пример подаете. Я не говорю про мелочи и кризисы. Есть то, что в голове сидит годами. А мама в это время несчастлива. Вы хотите своих детей видеть на своем месте? Я — нет.

После первой волны осуждения, которую вызвало это заявление, пришла другая, куда как более мощная: оказалось, что, уйдя от мужа, Марина начала отношения с его сыном от первого брака, 20-летним Владимиром.

На женщину посыпались обвинения в совращении и даже инцесте. Она отреагировала с возмущением, отметив, что никогда не усыновляла Владимира: он жил вместе с матерью, а отношения их начались, когда он был совершеннолетним. Также блогер написала, что они по-настоящему любят друг друга и рядом с Владимиром она чувствует себя счастливой женщиной. А пару дней назад в ее блоге появилась запись о том, что она смогла забеременеть: «Мы решили пожениться. Я так долго ждала этого ребенка! 13 лет».

Отношения Марины и Владимира приняла даже мать мужчины, но не общество: в комментариях под постами блогера можно найти оскорбления и угрозы. Органы опеки также посчитали поступок женщины аморальным и передали детей на попечение бывшему мужу (изначально Марина забрала с собой четверых из них. — Прим. редакции).

«Никого же не волнуют дети, которые находятся в социально опасных условиях, где родители бухают, где дети босые и голые», — эмоционально отреагировала Балмашева, добавив, что ей по крайней мере разрешено с ними видеться.

А как вы думаете: возможны ли такие отношения и стали бы осуждать в аналогичной ситуации мужчину?