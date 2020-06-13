ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Многодетная женщина-блогер из Краснодарского края забеременела от взрослого пасынка. И узнала, что такое травля

13.06.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На этой неделе одной из самых обсуждаемых в Сети стала история 35-летней Марины Балмашевой, блогера из небольшого города Славянск-на-Кубани. Многодетная мать, которая решилась на смелый шаг в личной жизни, вмиг превратилась из примера для подражания в объект травли. Сегодня делимся ее историей.

В 21 год Марина познакомилась со своим будущим мужем Алексеем, который старше нее на 10 лет. У пары никак не получалось завести детей, поэтому они решили, что их путь — усыновление. Сначала они забрали двойняшек, а потом, когда поняли, что справляются, решили сделать свою семью больше. За 13 лет совместной жизни они приняли в свой дом 5 детей, младшая — девочка с синдромом Дауна по имени Даша.

Некоторое время инстаблогер описывала только позитивные стороны своей жизни, рассказывала о том, что быть матерью — это счастье, а муж помогает ей во всем, не разделяя обязанности на мужские и женские.

Со временем выяснилось, что все не так просто: у нескольких из приемных детей были серьезные проблемы со здоровьем, и молодой женщине, которая в течение нескольких лет стала мамой пятерых, приходится непросто.

Марина начала заедать стресс, и через некоторое время весила 132 кг. От этого пострадало не только физическое здоровье, но и эмоциональное состояние женщины, поэтому она решила все поменять и вернуться в форму, которая была у нее до брака с Алексеем. Женщина признается, что устала за эти годы быть только мамой, поэтому блог о похудении «Жрать или жить?», который помог многим женщинам, стал для нее отдушиной.

Марина откровенно рассказывала о процессе похудения и о проблемах, с которыми она столкнулась на пути к здоровью и лучшей форме. Женщина честно призналась, что после фантастического похудения (она сбросила половину веса) ей пришлось пойти на пластическую хирургию, чтобы убрать «лишнюю» кожу. Фото «до» и «после», которыми поделилась блогер, вдохновили аудиторию в 400 тысяч человек. Женщина начала зарабатывать и стала экономически независимой.

Последствия этого, а также, вероятно, преображения не заставили себя ждать: Марина объявила, что разводится с мужем. Пояснила, что за эти годы чувствовала себя не любимой женщиной, а тягловой лошадью, и забыла, кто она есть и чего хочет от жизни.

— Многие вещали, как надо терпеть, любить, носить на руках и радоваться, что мужик не бьет, не пьет. Мне этого мало. Нельзя жить в проблемах, даже ради детей. Вы им пример подаете. Я не говорю про мелочи и кризисы. Есть то, что в голове сидит годами. А мама в это время несчастлива. Вы хотите своих детей видеть на своем месте? Я — нет.

После первой волны осуждения, которую вызвало это заявление, пришла другая, куда как более мощная: оказалось, что, уйдя от мужа, Марина начала отношения с его сыном от первого брака, 20-летним Владимиром.

На женщину посыпались обвинения в совращении и даже инцесте. Она отреагировала с возмущением, отметив, что никогда не усыновляла Владимира: он жил вместе с матерью, а отношения их начались, когда он был совершеннолетним. Также блогер написала, что они по-настоящему любят друг друга и рядом с Владимиром она чувствует себя счастливой женщиной. А пару дней назад в ее блоге появилась запись о том, что она смогла забеременеть: «Мы решили пожениться. Я так долго ждала этого ребенка! 13 лет».

Отношения Марины и Владимира приняла даже мать мужчины, но не общество: в комментариях под постами блогера можно найти оскорбления и угрозы. Органы опеки также посчитали поступок женщины аморальным и передали детей на попечение бывшему мужу (изначально Марина забрала с собой четверых из них. — Прим. редакции).

«Никого же не волнуют дети, которые находятся в социально опасных условиях, где родители бухают, где дети босые и голые», — эмоционально отреагировала Балмашева, добавив, что ей по крайней мере разрешено с ними видеться.

А как вы думаете: возможны ли такие отношения и стали бы осуждать в аналогичной ситуации мужчину?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Выживший. «Кроме жены, никто не верил, что он поедет». История 34-летнего Volkswagen Golf 2
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика