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Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

13.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У Киева теперь есть более широкий доступ к участию в учениях Североатлантического альянса, а также к его программе по повышению военной совместимости между странами.

Об этом сообщил официальный представитель НАТО. Он, правда, подчеркнул: речь о членстве Украины в организации или каких-то новых действиях по этому вопросу не идет.

Тем не менее, в Киеве решение альянса восприняли позитивно. Украинский президент Владимир Зеленский, к примеру, оценил этот шаг как признание вклада страны в совместные операции НАТО. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Украина сможет теперь укрепить свою безопасность. По мнению дипломата, Киев благодаря участию в совместных учениях будет перенимать опыт у государств-участниц альянса. Кроме того, это позволит обмениваться разведывательными данными, добавил Кулеба.

Украина стала шестым по счету государством-партнером НАТО с расширенными возможностями. Этот статус уже имеют Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция.
 
 
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У Киева теперь есть более широкий доступ к участию в учениях Североатлантического альянса, а также к его программе по повышению военной совместимости между...
 
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