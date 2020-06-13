Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут сегодня прямые линии

|
Государственный орган
|ФИО, должность
|Телефон
|Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
|Вежновец Иван Валерьевич,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 327-61-21
|
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
|Ананич Алексей Иванович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-37-61
|Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
|Назаренко Юрий Геннадьевич,
заместитель Министра – командующий внутренними войсками полковник
|
(8-017) 374-80-08;
(8-017) 374-80-09
|
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
|Трубило Геннадий Алексеевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 200-19-00
|Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
|Евдоченко Андрей Александрович,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 327-29-22
|
Министерство информации
Республики Беларусь
|Луцкий Игорь Владимирович,
Министр
|8 (017) 203-92-31
|Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь
|Креч Владимир Иванович,
заместитель Министра
|
8 (017) 200-46-09
|
Министерство обороны
Республики Беларусь
|Симоненко Сергей Дмитриевич,
заместитель Министра по вооружению – начальник вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь
генерал-майор
|8 (017) 297-10-22
|Министерство образования
Республики Беларусь
|Рудый Сергей Валентинович,
заместитель Министра
|
8 (017) 200-94-81
|
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь
|Клепча Игорь Николаевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 229-79-00
|Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
|Болотов Игорь Владимирович,
заместитель Министра
|
8 (017) 229-35-90
|
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
|Корбут Александр Николаевич,
заместитель Министра
|
8 (017) 200-70-48
|
Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь
|Нестерович Сергей Анатольевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 287-87-06
|Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
|Смильгинь Иван Иванович,
заместитель Министра – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора
|
8 (017) 327-69-27
|
Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
|Ляхнович Алексей Алексеевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 259-79-26
|Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь
|Ковальков Валерий Валерьевич,
заместитель Министра
|
8 (017) 309-93-00
|
Министерство финансов
Республики Беларусь
|Белковец Андрей Михайлович,
заместитель Министра
|8 (017) 309-40-00
|Министерство экономики
Республики Беларусь
|Ярошевич Дмитрий Викторович,
заместитель Министра
|
8 (017) 200-05-03
|
Министерство энергетики
Республики Беларусь
|Закревский Вадим Александрович,
заместитель Министра
|8 (017) 218-21-07
|Министерство юстиции
Республики Беларусь
|Авдеев Андрей Дмитриевич,
заместитель Министра
|
8 (017) 200-67-91; 8 (029) 366-33-21
|
Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь
|Демиденко Игорь Михайлович,
первый заместитель Председателя
|8 (017) 280-91-00
|Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь
|Литреев Александр Викторович,
заместитель Председателя
|
8 (017) 284-67-72
|
Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь
|Щербаков Сергей Сергеевич,
заместитель Председателя
|8 (017) 377-15-54
|Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
|Барташевич Дмитрий Петрович,
заместитель Председателя
|
8 (017) 233-52-13
|
Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь
|Лаппо Анатолий Петрович,
Председатель
генерал-майор
|8 (017) 327-01-76
|Национальный статистический комитет
Республики Беларусь
|Кухаревич Елена Ивановна,
заместитель Председателя
|
8 (017) 355-20-69