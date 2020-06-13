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Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут сегодня прямые линии

13.06.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут сегодня прямые линии
Сегодня продолжатся традиционные субботние телефонные линии республиканских органов государственного управления, а также представителями региональной и местной власти. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

13 июня с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председателем Брестского областного Совета депутатов Юрием Иосифовичем Наркевичем. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте(8 0162) 21-31-21.

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13 июня с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-70-09 проведет председатель Пинского районного Совета депутатов Иосиф Иванович ГУЗИЧ.

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В Пинском горисполкоме сегодня также состоится прямая линия. Звоните с 9.00 до 12.00 по телефону 31-60-63.

* * *

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, сегодня, 13 июня, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам:

Государственный орган

 ФИО, должность Телефон
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь		 Вежновец Иван Валерьевич,
первый заместитель Министра

8 (017) 327-61-21

Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь

 Ананич Алексей Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-37-61
Министерство внутренних дел
Республики Беларусь		 Назаренко Юрий Геннадьевич,
заместитель Министра – командующий внутренними войсками полковник

(8-017) 374-80-08;
(8-017) 374-80-09

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь

 Трубило Геннадий Алексеевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-19-00
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь		 Евдоченко Андрей Александрович,
первый заместитель Министра

8 (017) 327-29-22

Министерство информации
Республики Беларусь

 Луцкий Игорь Владимирович,
Министр		 8 (017) 203-92-31
Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь		 Креч Владимир Иванович,
заместитель Министра

8 (017) 200-46-09

Министерство обороны
Республики Беларусь

 Симоненко Сергей Дмитриевич,
заместитель Министра по вооружению – начальник вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь
генерал-майор		 8 (017) 297-10-22
Министерство образования
Республики Беларусь		 Рудый Сергей Валентинович,
заместитель Министра

8 (017) 200-94-81

Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь

 Клепча Игорь Николаевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 229-79-00
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь		 Болотов Игорь Владимирович,
заместитель Министра

8 (017) 229-35-90

Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь

 Корбут Александр Николаевич,
заместитель Министра

8 (017) 200-70-48

Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь

 Нестерович Сергей Анатольевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 287-87-06
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь		 Смильгинь Иван Иванович,
заместитель Министра – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора

8 (017) 327-69-27

Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь

 Ляхнович Алексей Алексеевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 259-79-26
Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь		 Ковальков Валерий Валерьевич,
заместитель Министра

8 (017) 309-93-00

Министерство финансов
Республики Беларусь

 Белковец Андрей Михайлович,
заместитель Министра		 8 (017) 309-40-00
Министерство экономики
Республики Беларусь		 Ярошевич Дмитрий Викторович,
заместитель Министра

8 (017) 200-05-03

Министерство энергетики
Республики Беларусь

 Закревский Вадим Александрович,
заместитель Министра		 8 (017) 218-21-07
Министерство юстиции
Республики Беларусь		 Авдеев Андрей Дмитриевич,
заместитель Министра

8 (017) 200-67-91; 8 (029) 366-33-21

Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь

 Демиденко Игорь Михайлович,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 280-91-00
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь		 Литреев Александр Викторович,
заместитель Председателя

8 (017) 284-67-72

Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь

 Щербаков Сергей Сергеевич,
заместитель Председателя		 8 (017) 377-15-54
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь		 Барташевич Дмитрий Петрович,
заместитель Председателя

8 (017) 233-52-13

Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь

 Лаппо Анатолий Петрович,
Председатель
генерал-майор		 8 (017) 327-01-76
Национальный статистический комитет
Республики Беларусь		 Кухаревич Елена Ивановна,
заместитель Председателя

8 (017) 355-20-69
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