Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут сегодня прямые линии

Источник материала: Полесская правда



Сегодня продолжатся традиционные субботние телефонные линии республиканских органов государственного управления, а также представителями региональной и местной власти. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

13 июня с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председателем Брестского областного Совета депутатов Юрием Иосифовичем Наркевичем. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – (8 0162) 21-31-21.

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13 июня с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-70-09 проведет председатель Пинского районного Совета депутатов Иосиф Иванович ГУЗИЧ.

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В Пинском горисполкоме сегодня также состоится прямая линия. Звоните с 9.00 до 12.00 по телефону 31-60-63.

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По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь , сегодня, 13 июня, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам: