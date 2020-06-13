ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ударил ножом участкового: МВД показало задержание под Слуцком

13.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Слуцкого района, который напал на сотрудника милиции и ранил его ножом, сообщили в МВД.

"В Слуцкий РОВД позвонил участковый милиционер и сообщил, что на него напали. Мужчина был пьян и, когда догадался о цели визита участкового, нанес ему ножевое ранение", – сообщил Telegram-канал МВД.

Там рассказали подробности случившегося.

Инцидент произошел, когда участковый пришел домой к 32-летнему мужчине, чтобы доставить его в ИВС, а затем направить в лечебно-трудовой профилакторий. Для безопасности родственников подозреваемого милиционер попросил их выйти на улицу. В этот момент, разбив стекло, мужчина выпрыгнул в окно и убежал. Когда инспектор его догнал и попытался задержать, подозреваемый достал нож. Участковому удалось выбить оружие, получив незначительное ранение руки, и надеть на нападавшего наручники.

Задержанного доставили в ИВС. Как оказалось, он уже был ранее судим за аналогичные преступления. Сначала в деревне он напал на милиционера, а затем в здании райотдела милиции несколько раз ударил оперативника.

Подозреваемый злоупотребляет спиртным, за что более 40 раз привлекался к административной ответственности. Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Слуцкого района, который напал на сотрудника милиции и ранил его ножом, сообщили в МВД.
 
Новости дня
Новости разные
 
Именно этого и не хватало. Девять примеров, когда душевая занавеска меняет всё
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика