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Последние слова близких: вдова Брайанта сделала татуировки в память о Коби и их дочери Джанне

13.06.2020 12:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Последние слова близких: вдова Брайанта сделала татуировки в память о Коби и их дочери Джанне

Вдова Коби Брайанта Ванесса сделала татуировки в память о супруге и дочери Джанне. Об этом рассказал в Instagram тату-мастер Никко Хуртадо.

Хуртадо пояснил в комментарии к видео, что для него большая честь «подарить что-то» в память о Брайанте.

Ванесса Брайант набила на своем теле последние слова мужа и дочери. На шее у женщины теперь есть сообщение Коби, а на руке – послание Джанны. Ванесса поблагодарила тату-мастера за возможность каждый день видеть слова близких.

Коби Брайант с дочерью погибли 26 января в результате авиакатастрофы – вертолет, в котором находился легендарный баскетболист, разбился в Калифорнии.

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Вдова Коби Брайанта Ванесса сделала татуировки в память о супруге и дочери Джанне. Об этом рассказал в Instagram тату-мастер Никко Хуртадо. Хуртадо пояснил в...
 
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