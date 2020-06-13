Кроссовер Kia e-Soul переделали в развозной фургончик

Источник материала: Tut.by

Новое поколение компактного «паркетника» Kia Soul на европейский рынок вышло в прошлом году, причем сразу в электрической модификации. А теперь на ее основе в Kia подготовили небольшой развозной фургон e-Soul Cargo, который был представлен в Нидерландах.





По сути, это двухместная версия e-Soul с оборудованным грузовым отсеком. Отличия от исходного кроссовера предельно функциональны и не затрагивают основные элементы кузова — вместо задних стекол установлены заглушки, за передними сиденьями установлена металлическая сетка, а за ней на месте убранного заднего ряда сидений оборудован отсек объемом 1000 л.





В полу предусмотрены специальные крюки для фиксации груза, а набор опций практически такой же, как и у пассажирского e-Soul — в частности, это подогрев сидений (с функцией вентиляции) и руля, аудиосистема Harman Kardon, медиасистема с 10,25-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и адаптивный круиз-контроль.





Оснащается e-Soul Cargo электромотором мощностью 204 л.с. и батареей емкостью 64 кВтч, обеспечивающей запас хода до 452 км. Разгон до 100 км/ч у фургона занимает 7,9 секунды. От быстрого терминала мощностью 80 кВт пополнить запас батареи с 10% до 60% можно примерно за полчаса.





Пока e-Soul Cargo доступен к заказу только в Нидерландах. Цена — от 39 тысяч евро.