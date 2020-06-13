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Совмин РБ определил, кому из бюджетников положено арендное жилье в первую очередь

13.06.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Беларуси своим постановлением №339 от 12 июня 2020 года утвердило категории работников бюджетной сферы, которым в первоочередном порядке предоставляется арендное жилье.


Согласно документу, первоочередное право на предоставление арендного жилья коммунального жилищного фонда имеют:

- тренеры-преподавателей по спорту специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ – училищ олимпийского резерва;
- 1.2. тренеры национальных команд Республики Беларусь по видам спорта;
- 1.3. медицинские, педагогические, творческие работники, работники культуры, заключивших контракт сроком на 5 лет, в случае подтверждения потребности в специалисте..;
- 1.4. медицинские и педагогические работники учреждений социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, организаций здравоохранения, оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях.  
 
 
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Правительство Беларуси своим постановлением №339 от 12 июня 2020 года утвердило категории работников бюджетной сферы, которым в первоочередном порядке...
 
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