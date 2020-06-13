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При каком условии Лукашенко сможет удержать власть "на штыках"? Отвечает политолог

13.06.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для построенной Александром Лукашенко системы наступают тяжелые времена, считает политолог Павел Усов.





По его словам, авторитарные системы всегда опираются на силу. Но при этом одним из важных элементов их стабильности является электоральная поддержка хотя бы 30–40% населения, сохранение популярности и лояльности.

«Нынешняя кампания показала, что Лукашенко практически полностью потерял лояльность и поддержку большей части населения. Восстановить поддержку он уже не сможет. Электоральный авторитарный режим в течение нескольких дней переформатировался в исключительно милитаристский режим. По факту мы имеем военную диктатуру. Она просуществует до тех пор, пока Лукашенко сможет обеспечить себе лояльность со стороны силовиков», - сказал Павел Усов в интервью Intex-press.

Эксперт отмечает, что политические изменения в авторитарной системе возможны при условии «массовой и открытой поддержки альтернативы».

«Другими словами, через протесты, через революцию и столкновения с властью. Такова реальность. Выборы могут стать инструментом для мобилизации населения, популяризации и легитимизации политической альтернативы, они становятся трамплином для протестов и перемен. Других способов нет. Нынешняя кампания продемонстрировала не только глубокий кризис системы, но и ее готовность защищаться любыми средствами», - делает вывод Усов.

Президентские выборы пройдут в Беларуси 9 августа.
 
 
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Для построенной Александром Лукашенко системы наступают тяжелые времена, считает политолог Павел Усов.
 
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