Лайфхак, как без комиссии перевести деньги с карту на карту другого банка

Источник материала: Tut.by

Переводы с карты на карту стали привычным делом, но если вы отправляете деньги на карточку другого банка, чаще всего придется заплатить комиссию . Вместе с тем существует еще один способ перевода — через ЕРИП. Комиссию здесь платить не нужно, но сам перевод может занять больше времени, чем обычно. Разбираемся, как сделать перевод с карты на карту через ЕРИП.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Как сделать перевод на карточку через ЕРИП?

В дереве ЕРИП нужно выбрать раздел «Банковские, финансовые услуги», далее — «Банки, НКФО», а уже там — банк, на карточку которого вы собираетесь перевести деньги. Нужный пункт может называться «Пополнение счета» или «Пополнение карты».

Что нужно знать, чтобы сделать такой перевод?

В отличие от перевода с карты на карту, где чаще всего достаточно номера карты получателя и иногда срока ее действия, для перевода через ЕРИП понадобится либо номер счета получателя, к которому привязана карта, либо номер договора. Иногда могут понадобиться еще и последние четыре цифры номера карты. Все это зависит от условий конкретного банка.

Если получатель не знает номера своего счета или договора, его можно узнать либо в контакт-центре банка, либо в интернет- или мобильном банкинге, либо в подписанных с банком документах. Потом реквизиты перевода можно будет сохранить в избранных платежах, и тогда вводить каждый раз номера договоров не понадобится.

Когда на карточку придут деньги, переведенные через ЕРИП?

Некоторые банки зачисляют переведенные через ЕРИП деньги мгновенно: это, например, Альфа-Банк, Белгазпромбанк, Банк Решение, БНБ-Банк, Идея Банк. Но нередко перевод может занять несколько часов или прийти на следующий рабочий день (но в любом случае не позднее следующего рабочего дня). Это нужно учитывать: если вы делаете перевод в пятницу вечером, получателю он может прийти только в понедельник.

Можно ли перевести деньги через ЕРИП на валютную карту?

Такая возможность есть в некоторых банках: например, Приорбанке, Белгазпромбанке, Идея Банке, Технобанке. Конвертация в этом случае будет проведена по курсу для банковских карт.

Если вы делаете перевод с валютной карты на валютную, то нужно помнить, что в ЕРИП платежи осуществляются в белорусских рублях. То есть сначала сумма будет переведена из иностранной валюты в рубли, а потом — опять в валюту, и на этой двойной конвертации можно немного потерять.