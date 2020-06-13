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Лайфхак, как без комиссии перевести деньги с карту на карту другого банка
Источник материала: Tut.by
Переводы с карты на карту стали привычным делом, но если вы отправляете деньги на карточку другого банка, чаще всего придется
Как сделать перевод на карточку через ЕРИП?
В дереве ЕРИП нужно выбрать раздел «Банковские, финансовые услуги», далее — «Банки, НКФО», а уже там — банк, на карточку которого вы собираетесь перевести деньги. Нужный пункт может называться «Пополнение счета» или «Пополнение карты».
Что нужно знать, чтобы сделать такой перевод?
В отличие от перевода с карты на карту, где чаще всего достаточно номера карты получателя и иногда срока ее действия, для перевода через ЕРИП понадобится либо номер счета получателя, к которому привязана карта, либо номер договора. Иногда могут понадобиться еще и последние четыре цифры номера карты. Все это зависит от условий конкретного банка.
Если получатель не знает номера своего счета или договора, его можно узнать либо в контакт-центре банка, либо в интернет- или мобильном банкинге, либо в подписанных с банком документах. Потом реквизиты перевода можно будет сохранить в избранных платежах, и тогда вводить каждый раз номера договоров не понадобится.
Когда на карточку придут деньги, переведенные через ЕРИП?
Некоторые банки зачисляют переведенные через ЕРИП деньги мгновенно: это, например, Альфа-Банк, Белгазпромбанк, Банк Решение, БНБ-Банк, Идея Банк. Но нередко перевод может занять несколько часов или прийти на следующий рабочий день (но в любом случае не позднее следующего рабочего дня). Это нужно учитывать: если вы делаете перевод в пятницу вечером, получателю он может прийти только в понедельник.
Можно ли перевести деньги через ЕРИП на валютную карту?
Такая возможность есть в некоторых банках: например, Приорбанке, Белгазпромбанке, Идея Банке, Технобанке. Конвертация в этом случае будет проведена по курсу для банковских карт.
Если вы делаете перевод с валютной карты на валютную, то нужно помнить, что в ЕРИП платежи осуществляются в белорусских рублях. То есть сначала сумма будет переведена из иностранной валюты в рубли, а потом — опять в валюту, и на этой двойной конвертации можно немного потерять.
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Такой перевод может занять чуть больше времени, чем обычно. Зато бесплатно!
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