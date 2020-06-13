ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лайфхак, как без комиссии перевести деньги с карту на карту другого банка

13.06.2020 13:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Переводы с карты на карту стали привычным делом, но если вы отправляете деньги на карточку другого банка, чаще всего придется заплатить комиссию. Вместе с тем существует еще один способ перевода — через ЕРИП. Комиссию здесь платить не нужно, но сам перевод может занять больше времени, чем обычно. Разбираемся, как сделать перевод с карты на карту через ЕРИП.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Как сделать перевод на карточку через ЕРИП?

В дереве ЕРИП нужно выбрать раздел «Банковские, финансовые услуги», далее — «Банки, НКФО», а уже там — банк, на карточку которого вы собираетесь перевести деньги. Нужный пункт может называться «Пополнение счета» или «Пополнение карты».

Что нужно знать, чтобы сделать такой перевод?

В отличие от перевода с карты на карту, где чаще всего достаточно номера карты получателя и иногда срока ее действия, для перевода через ЕРИП понадобится либо номер счета получателя, к которому привязана карта, либо номер договора. Иногда могут понадобиться еще и последние четыре цифры номера карты. Все это зависит от условий конкретного банка.

Если получатель не знает номера своего счета или договора, его можно узнать либо в контакт-центре банка, либо в интернет- или мобильном банкинге, либо в подписанных с банком документах. Потом реквизиты перевода можно будет сохранить в избранных платежах, и тогда вводить каждый раз номера договоров не понадобится.

Когда на карточку придут деньги, переведенные через ЕРИП?

Некоторые банки зачисляют переведенные через ЕРИП деньги мгновенно: это, например, Альфа-Банк, Белгазпромбанк, Банк Решение, БНБ-Банк, Идея Банк. Но нередко перевод может занять несколько часов или прийти на следующий рабочий день (но в любом случае не позднее следующего рабочего дня). Это нужно учитывать: если вы делаете перевод в пятницу вечером, получателю он может прийти только в понедельник.

Можно ли перевести деньги через ЕРИП на валютную карту?

Такая возможность есть в некоторых банках: например, Приорбанке, Белгазпромбанке, Идея Банке, Технобанке. Конвертация в этом случае будет проведена по курсу для банковских карт.

Если вы делаете перевод с валютной карты на валютную, то нужно помнить, что в ЕРИП платежи осуществляются в белорусских рублях. То есть сначала сумма будет переведена из иностранной валюты в рубли, а потом — опять в валюту, и на этой двойной конвертации можно немного потерять.

Читайте также

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такой перевод может занять чуть больше времени, чем обычно. Зато бесплатно!
 
Новости дня
Новости разные
 
Француз пожаловался на скучную работу и ему дали компенсацию, равную 112 беларуским зарплатам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика